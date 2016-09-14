На КАД в Петербурге продолжаются ремонтные работы - впереди частичное перекрытие Вантового моста (внешнее кольцо) и полное закрытие съезда с КАД на Софийскую улицу в сторону Колпино. Оба участка КАД начнут ремонтировать 15 октября.

- В связи с производством работ в период с 15 сентября по 1 октября 2016 года будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по съезду с КАД на Софийскую улицу в направлении города Колпино в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Работы будут производиться в три смены в круглосуточном режиме, - сообщил Metro начальник территориального ситуационного центра ФКУ ДСТО "Санкт-Петербург" Илья Пузыревский.

На съезде на Колпино с КАД будут чистить и красить пролеты, приводить в порядок металлические опоры.

Также на Большом Обуховском мосту (Вантовый мост) через Неву с 15 сентября до начала октября ограничат движение до двух полос по внешнему кольцу КАД из-за работ по замене деформационного шва.

- Работы будут производиться в круглосуточном режиме с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части моста, затем на другой. В период с 15 по 23 сентября 2016 года будет организованно перекрытие полосы безопасности, первой и второй полос, а с 24 сентября по 01 октября 2016 года перекрытие третьей и четвёртой полос движения. На период перекрытия двух полос по оставшимся будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч, - рассказал Metro Илья Пузыревский.

В обоих случаях автомобилистов о ремонтных работах будут предупреждать временные дорожные знаки и информационные щиты.