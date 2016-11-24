В Петербург пытались ввезти испорченные консервы с тунцом.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти, при проведении ветеринарного контроля импортной продукции в морском торговом порту Санкт-Петербурга специалисты выявили нарушения при ввозе партии рыбных консервов из Таиланда весом более 14,5 тонн.

- При проведении физического контроля инспекторы обнаружили, что условия хранения, указанные на маркировочных этикетах груза не только противоречат заявленным в ветеринарном сертификате, но и не соответствуют температуре окружающей среды, - отметили в пресс-службе ведомства.

Из-за нарушений ввоз сомнительных консервов в Россию был приостановлен.

- В отношении грузополучателя возбуждено дело об административном правонарушении, продукция исследована на показатели качества и безопасности. Решение о возможности ввоза продукции будет принято, после получения результатов лабораторных исследований, - уточнили в пресс-службе.