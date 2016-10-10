Во время ссоры подростков в Красноярске был убит 13-летний школьник. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю.

Инцидент произошёл в воскресенье, 9 октября. По версии следствия, причиной конфликта стали высказывания в социальной сети "ВКонтакте". Чтобы выяснить отношения, школьники решили встретиться лично. На встречу они позвали своих знакомых.

– 9 октября 2016 около 16 часов подростки встретились во дворе дома, расположенного по улице Судостроительной. 4 школьников, среди которых был 13-летний ученик школы №81, который ранее учился в 45 школе, подошли к месту встречи и увидели своего одноклассника, инициатора конфликта, со своим знакомым. В ходе ссоры 13-летний подросток неожиданно достал складной нож и нанёс своему бывшему однокласснику один удар лезвием в область грудной клетки слева,, после чего потерпевший попытался убежать, но не смог из-за большой кровопотери, – сообщили в ведомстве.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи попытались оказать помощь пострадавшему подростку, но спасти его не удалось.

К настоящему моменту установлены личности всех участников конфликта, в том числе подростка, нанесшего смертельный удар своему бывшему однокласснику.

– Учитывая, что нападавший не достиг возраста уголовной ответственности, уголовное дело в отношении него не возбуждено, – констатировали следователи, уточнив, что ранее ни один из вышеуказанных подростков не состоял на учёте в органах полиции.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, опрашиваются свидетели, очевидцы, учителя и одноклассники, проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.