Бывшая балерина Анастасия Волочкова не перестаёт признаваться в любви к русской бане. И даже День знаний она провела в бане в городе Екатеринбурге.

На снимках, которые артистка выложила сегодня на своей странице в Instagram, на ней из одежды только еловые и берёзовые ветки.

– Утро в деревне.? Я поработала на славу, а теперь отдыхаю! – подписала один из снимков Волочкова. Экс-балерина заметила, что "главная ценность банного комплекса", в котором она отдыхала, это банщик Сергей. Фотографию самого Сергея она прилагать не стала.

Комментарии подписчиков не заставили себя долго ждать.

– Насть,Хорош на шпагат садиться без дела! – написала tatiana_bytrimova;

– Я водяной, я водяной! Никто не водится со мной? – пошутила blednaia_poganka;

– Настя ,а кто Вас фоткает в таких достаточно откровенных образах?))) – задалась вопросом petrushkinaes.

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