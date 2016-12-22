Процесс обучения вождения, как правило, состоит из двух частей – теоретической – практической. Каждая из этих частей обучения имеет свои особенности.

Особенности теоретических и практических курсов

Обучение на права всегда начинается с изучения правил дорожного движения. Теоретическая часть предусматривает проведение лекционных занятий, на котором слушатели курсов познакомятся не только с правилами дорожного движения, но и с особенностями устройства различных транспортных средств. При этом в ходе теоретических занятий обычно обсуждаются и разбираются реальные ситуации, которые могут случиться на дороге с любым водителем.

Что касается практических занятий, то они зачастую начинаются с вождения по специально оборудованной площадке. На этой площадке инструктор познакомит будущего водителями с набором стандартным упражнений, которые впоследствии позволят без проблем осуществлять самые популярные автомобильные маневры. Так, на этой площадке будущий водитель научиться припарковать автомобиль задним ходом, получит необходимые знания для аккуратного движения на уклоне и т.д. После того, как ученик освоит основные водительские маневры, он получит возможность практиковаться на дорогах общего пользования. Езда по городу позволит отточить основные водительские навыки – остановка в необходимой точке, трогание автомобиля с места, переключение скорости и т.д.

После того, как завершится теоретическая и практическая части обучения вождению, ученик получит возможность сдать «внутренние» экзамены. Они заключаются в прохождении теста на знание ПДД и проверке основных навыков вождения. В случае успешного прохождения данной проверки будущего водителя ждет основные экзамены в ГИБДД.

Водительские навыки на экзамене

Отдельно стоит сказать о важности практической части экзамена в ГИБДД. Она, как правило, проходит в два этапа. Сначала водитель должен показать свое мастерство на специально оборудованной площадке. Затем экзаменатор назначит маршрут по городским автодорогам.

В ходе практической части занятий ученик должен правильно пристраиваться к потоку автомобилей в городе, трогаться с места без рывков, быстро и правильно переключать передачи, а также осуществлять движение исключительно в соответствиями с ПДД и дорожными указателями. Помимо этого, экзаменатор имеет возможность на свое усмотрение попросить выполнение какого-либо маневра (поворот, разворот и т.д.).

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