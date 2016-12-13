«РЕГ.РУ» является хостинг-провайдером, который за время своего существования заслужил себе репутацию ответственного, надежного и не жадного поставщика телематических услуг с удобным контруктором сайта компании. Но недавно в копилку компании упал еще один увесистый плюс – теперь "REG.RU" – это еще и создатель и владелец обширной базы знаний, в которой во всех подробностях описываются принципы и тонкости работы с сервисом, а также даются ответы на вопросы, часто возникающие у людей, занимающихся созданием/администрированием веб-ресурсов.

В разделе "Справка" хостинга "РЕГ.РУ" присутствуют исчерпывающие сведения, касающиеся непосредственно работы с хостингом, возможных проблем с ним и путей их решения. Например, если у клиента возникли проблемы с PayPal-оплатой, то чтобы понять ее причину и в итоге все-таки пополнить счет, ему не придется связываться со службой технической поддержки. Чтобы узнать, как выполнить перевод будет достаточно зайти в раздел "Справка", перейти в категорию "Финансовые вопросы" и в подкатегории "Проблемы с платежами" найти релевантный материал.

Кроме ответов на вопросы, касающихся работы непосредственно сервиса, ресурс содержит и информацию, позволяющую решить проблемы технического характера. Например, в разделе "Справка" можно легко найти материалы, подробно описывающие то, каким образом создать пользователя ssh, как его изменить, удалить и т.д. При этом в базе присутствуют сотни и сотни статей на самые разные темы, которые так или иначе могут быть полезны и/или интересны тем, кто занимается созданием веб-сайтов или администрирует сервера. И, да, большая часть этих материалов рассчитана на новичков, но в базе имеется и значительный объем текстов, из которых даже администратор с большим опытом сможет почерпнуть знания.

Особого внимания заслуживает то, что каждый материал в разделе имеет строгую структуру. Тексты разбиты подзаголовками, они содержат маркированные и нумерованные списки. Сами статьи написаны доступным языком, который понятен даже тем, кто абсолютно не разбирается в технической терминологии. Еще один важный нюанс: материалы дополнены иллюстрациями. Они наглядно демонстрируют, что и где находится и, что и как требуется сделать.

Отыскать нужную информацию в разделе "Справка" хостинга "REG.RU" – проще простого. Сделать это можно двумя способами: путешествуя по категориям и подкатегориями (как в примере выше), так и воспользовавшись реализованным на сайте поиском. Во втором случае потребуется в специальное текстовое поле, находящееся вверху страницы раздела, ввести свой вопрос и нажать Enter. Секунду спустя на мониторе появится ряд ссылок с наиболее релевантными запросу материалами.