В Москве состоялось награждение лучших политконсультантов страны по итогам прошедшего избирательного сезона. Среди них - Максим Сучков, известный нижегородский трабл-шутер.

Церемония прошла в торжественной обстановке в Общественной Палате Российской Федерации. Премия Российской Ассоциации Политических Консультантов (РАПК) является ежегодной. В ее рамках отмечается профессиональная деятельность лучших специалистов страны, ведущих свою деятельность в области подготовки и реализации избирательных программ. Ее присуждение считается очень почетной формой признания профессионализма выборного консультанта.

Премия вручалась в 13 номинациях. В одной из них - “Лучший проект” жюри признало достойной работу нижегородца Максима Сучкова, успешно ведущего свою деятельность в области трабл-шутинга и политических технологий. В прошедший избирательный сезон с успехом был воплощен в жизнь его проект “Канавино - сердце города”.

Представители Российской Ассоциации Политических Консультантов (РАПК) высоко оценили программу, реализованную на территории одного из избирательных участков, отметив ее в числе лучших в завершившемся сезоне.

Комментируя присуждение ему премии, Максим Игоревич отметил, что большое значение для успешности проекта имело участие самих жителей района: депутатов, нижегородцев, заинтересованных в развитии Канавина, а также сотрудников администрации района:

Именно, благодаря им, реализация оказалась успешной, что и обеспечило, в конечном счете, победу, - пояснил лауреат.

Также, по его словам, этот проект существует в районе до сих пор, развивается, что увеличивает его ценность:

Он продолжает приносить пользу нижегородцам, его дополняют все новые и новые события, - подчеркнул Максим Сучков.

КСТАТИ:

Российская Ассоциация Политических Консультантов является первым в нашей стране сообществом специалистов, работа которых связана с выборной деятельностью, а также с политическими технологиями. Ассоциация была учреждена на специальном собрании, прошедшем в марте 2014-го.

Максим Игоревич Сучков является успешным политтехнологом , трабл-шутером. С 1996 года он руководит собственной командой, члены которой специализируются на применении высокоэффективных методов лоббирования. Также среди основных направлений работы команды - штабл-шутинг. На данный момент Максим Игоревич возглавляет правление ГК “Штаб 24”. В 2015 - м он занял третье место в рейтинге «ТОП 10 лучших трабл-шутеров России».