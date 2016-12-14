После установки натяжных потолков в новостройках появляются дополнительные шумы. Все потому, что происходит резонанс звука, поступающего сверху, между бетонным перекрытием и натяжным полотном– эффект барабана.

Компания "Партитура" предлагает принципиальное устранение такой проблемы – шумоизоляцию потолка в квартире под натяжной потолок по собственной технологии. При которой, происходит значительное понижение общего уровня шума, идущего сверху, до уровня обозначенного в СаНпиНе.

Сотрудники «Партитуры» раньше делали натяжные потолки в спб с установкой – как и множество похожих друг на друга организации. Но, чем больше натяжных полотен было установлено, тем чаще у некоторых из сотрудников возникал вопрос: можно ли рационально использовать свободное пространство между полотном и перекрытием? И ответ пришел сам собой, после того, как один из сотрудников установил натяжной потолок в своей новой квартире в «кирпично-монолитном» доме в одном из новых районов Петербурга. В итоге, жить из-за постоянного шума, идущего сверху, было невыносимо. И озвучив свою проблему в компании, он навел на мысль об установке шумоизоляции с натяжным потолком и ее дальнейшего совершенства.

Шумоизоляция с натяжным потолком осуществляется компанией «Партитура» по постоянно совершенствующейся технологии – ACI (Acoustic Ceiling Insulation). Эта технология шумоизоляции начала появляться после того как у сотрудников «Партитуры» накопился хороший опыт, который уже можно было исследовать с научно-практической точки зрения. Так же, сотрудниками «Партитуры» были налажены отношения с производителями звукоизоляционных материалов, откуда они получают еще один источник для своих практических исследований в области шумоизоляции.

Сейчас компания «Партитура», благодаря своей технологии ACI, является первой в области установки шумоизоляции с натяжным полотнами.

Технология ACI разделяется на два уровня (в силу необходимости шумоизоляции и/или денежных возможностей):

Стандартный - включает в себя установку шумоизоляционных плит, натяжного полотна (созданного специально для использовании в технологии ACI) и работа по улучшению шумоизоляции основных элементов системы.

Премиум уровень включает в себя установку шумоизоляционных плит, натяжного полотна (созданного специально для использовании в технологии ACI) и работу по шумоизоляции с учетом всех элементов системы – полностью.

Так же, на сайте, присутствуют фотографии некоторых этапов установке по теме - шумоизоляция с натяжным потолком и видео тесты по звуку натяжных полотен, установленных стандартным образом и по технологии шумоизоляции ACI.