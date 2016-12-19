Один из самых популярных вопросов в строительной среде звучит так: что делать сначала – клеить обои или ставить натяжной потолок? Но, несмотря на сложность ситуации, компания Лидер поможет разобраться в этом вопросе.

Дилемма возникает, поскольку есть реальный шанс нанести вред покрытию, выбранному для работ в первую очередь. Существует два варианта выхода из ситуации:

Натяжные потолки монтируются после обоев. Стены заклеиваются обоями после завершения установки натяжных потолков.

Каждый из способов имеет свои преимущества, но согласно технологии все должно проводиться согласно конкретным условиям. Отделка, выполненная профессионалами, порадует вас и в том, и в другом случае. Однако на практике далеко не всегда получается результат, который вы хотите. Итак, разберемся в плюсах и минусах обоих способов.

Натяжной потолок после обоев

Данный метод рекомендуется, когда велика вероятность загрязнения нового натяжного потолка в процессе ремонтных работ. Клеющие составы, которые используют для поклейки обоев, могут стать причиной появления "вечных" пятен. Если вы планируете в интерьере обои с дальнейшей покраской, монтируйте натяжные потолки спб на заключительном этапе отделки.

К минусам такого решения можно отнести:

При установке профиля сверлится немалое количество дырок, что образует пыль и грязь на обоях. Чтобы этого избежать, рекомендуется закрыть обои пленкой.

Для монтажа ПВХ натяжных потолков необходимо нагревать воздух до 60 градусов. Это может стать причиной отклеивания обоев. Только финальное высыхание позволит минимизировать ущерб.

Повреждение обоев может возникнуть при установке натяжных потолков. В этом случае немалую роль играет профессионализм отделочников.

Сложности переклеивания обоев через некоторое время, поскольку их фиксирует установленный багет.

Натяжной потолок до обоев

При выборе данной последовательности важно принять во внимание, что подготовка стен под поклейку должна быть сделана обязательно. Преимущества первоочередной установки натяжного потолка:

Возможность замены отделки в последующем;

Целостность обоев.

Однако данный метод имеет и отрицательные стороны. В частности, полотно натяжного потолка стоит дороже, чем обои, а отмыть поверхность с них одинаково сложно. Кроме того, подрезать обои после установки специальной маскировочной ленты на стыке стены и потолка крайне сложно.

Исходя из перечисленных факторов, в 93% случаев натяжные потолки монтируются все же после поклейки обоев. Если вас интересует качественная установка натяжного полотна мы всегда готовы оказать свои услуги и проконсультировать по любым вопросам, для этого надо просто обратиться в компанию "Лидер" по телефону 8 (812) 938-1-398 – здесь самая доступная в городе на натяжные потолки цена !









