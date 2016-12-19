Один из самых популярных вопросов в строительной среде звучит так: что делать сначала – клеить обои или ставить натяжной потолок? Но, несмотря на сложность ситуации, компания Лидер поможет разобраться в этом вопросе.
Дилемма возникает, поскольку есть реальный шанс нанести вред покрытию, выбранному для работ в первую очередь. Существует два варианта выхода из ситуации:
Каждый из способов имеет свои преимущества, но согласно технологии все должно проводиться согласно конкретным условиям. Отделка, выполненная профессионалами, порадует вас и в том, и в другом случае. Однако на практике далеко не всегда получается результат, который вы хотите. Итак, разберемся в плюсах и минусах обоих способов.
Данный метод рекомендуется, когда велика вероятность загрязнения нового натяжного потолка в процессе ремонтных работ. Клеющие составы, которые используют для поклейки обоев, могут стать причиной появления "вечных" пятен. Если вы планируете в интерьере обои с дальнейшей покраской, монтируйте натяжные потолки спб на заключительном этапе отделки.
К минусам такого решения можно отнести:
При выборе данной последовательности важно принять во внимание, что подготовка стен под поклейку должна быть сделана обязательно. Преимущества первоочередной установки натяжного потолка:
Однако данный метод имеет и отрицательные стороны. В частности, полотно натяжного потолка стоит дороже, чем обои, а отмыть поверхность с них одинаково сложно. Кроме того, подрезать обои после установки специальной маскировочной ленты на стыке стены и потолка крайне сложно.
Исходя из перечисленных факторов, в 93% случаев натяжные потолки монтируются все же после поклейки обоев. Если вас интересует качественная установка натяжного полотна мы всегда готовы оказать свои услуги и проконсультировать по любым вопросам, для этого надо просто обратиться в компанию "Лидер" по телефону 8 (812) 938-1-398 – здесь самая доступная в городе на натяжные потолки цена !