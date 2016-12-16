Скудной студенческой стипендии мало на что хватает, а ведь времена учебы в ВУЗе – это по сути лучшие годы жизни. Это время интересных знакомств, безудержного веселья и влюбленностей. Именно в студенческие годы к нам стекается множество возможностей – поучаствовать в различных интересных проектах, увидеть мир, заниматься самосовершенствованием. Единственное, что омрачает сию прекрасную пору – постоянная нехватка денег. Казалось бы, самое время путешествовать во время каникул, развлекаться, отмечаю успешную сдачу сессии, а средств едва хватает на еду. Однако многие студенты успешно находят выход в микрокредитовании. Сегодня легко можно получить кредит на карту или наличными у специализированных организаций. Но стоит ли это делать бедному студенту, который итак еле сводит концы с концами?

Что важно помнить, оформляя быстрый займ?

Решив воспользоваться услугами МФО, важно понимать, что по окончании срока погашения с вас спросят намного строже, чем на экзамене. Так что если уж вы и берете определенную сумму взаймы, то важно успеть вернуть ее в указанный период и в полном размере. Для этого нужно подгадать таким образом, чтобы стипендия была не за горами, и ее хватало. Также стоит понимать, что бесконечно жить в кредит – не совсем правильная позиция, хотя доля многих, к сожалению, сегодня это является едва ли не единственным выходом. В любом случае, не стоит ввязываться в кредит, если вы понимаете, что не сможете его погасить. Однако в случае, когда вам просто немного не хватает до стипендии, это вполне рациональный выход.

Чем может быть полезно микрокредитование для студентов?

Когда до денежных выплат еще далеко, а вы испытываете нехватку средств, не стоит экономить на еде и жить впроголодь. В конце концом, это может стоить вам здоровья, которое лучше беречь смолоду. Компании микрокредитования дают возможность взять в долг сумму от 300 до 10000 грн, что позволяет существенно расширить свои финансовые возможности. Для студентов это удобно по нескольким причинам:

Не требуется справки о доходах

Можно получить кредит на карту по интернету, не выходя из дома/общежития

Процедура оформления значительно упрощена – вам не нужно надолго отвлекаться от учебы

Сумму к погашению видно сразу

Решения не приходится долго ждать – обычно вы получаете деньги минут за 20

При рациональном подходе небольшие быстрые займы могут неплохо выручить студента и открыть немало новых возможностей.