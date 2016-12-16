Главное предназначение лестницы – обеспечить спуск и подъем, который должен быть комфортным и безопасным. На сегодняшний день помимо своей основной функции лестницы выполняют роль элемента декора, поэтому изготавливаются в разных конструкциях и из разных материалов, чтобы удовлетворить требования клиентов.

Лестницы с регулировкой высоты изготавливаются из металла, чтобы обеспечить прочность конструкции. В них транспортные плоскости покрываются решетчатым настилом. Такие лестницы имеют специальную конструкцию, которая позволяет регулировать угол подъема, а соответственно и высоту, в зависимости от необходимых условий применения.

В чем принцип механизма

Для того чтобы изменить угол подъема, необходимо ослабить все углы в петлях и согласовать всю конструкцию до необходимого уровня, а потом ее закрепить. При регулировании высоты лестницы, всегда сохраняется горизонтальное положение ступеней. Ступени лестницы производятся на основе решетчатого настила. Их размеры имеют стандартную ширину. По обеим сторонам можно дополнительно установить перила.

При необходимости, изготавливаются дополнительные площадки, которые служат в качестве соединительных платформ. Лестницы с регулируемой высотой обязательно соответствуют всем нормам и правилам строительства (www.gratepark.ru/catalog/lestnichnye_sistemy/lestnitsy_s_regulirovkoy_vysoty/). Они незаменимы для использования на складах, подвалах, чердаках. По требованиям и запросам клиентов, они могут использоваться в различных других областях. Главное преимущество в том, что их легко самостоятельно установить и собрать.

Какие отличия от других лестниц

Широкое применение в изготовлении лестниц нашла древесина. Казалось бы, нет ничего проще, чем обычная приставная лестница из дерева. Но здесь имеется множество недостатков. Для того, чтобы такой материал прослужил долго и не потерял своих свойств, его необходимо тщательно обрабатывать специальными материалами. К тому же со временем, дерево меняет свою форму, начинает скрипеть, появляются трещина, подвергается воздействию температуры и насекомых. При изготовлении лестниц из металла такие недостатки сразу же исключаются. Металл может быть немного тяжелее, однако некоторые элементы изготавливаются по специальным технологиям, которые обеспечивают снижение веса всей конструкции. Металлические лестницы намного прочнее и долговечнее.

Лестницы с регулировкой высоты обладают большой компактностью, по сравнению со своими аналогами, они не занимают много места. Стандартное размеры ступеней при изготовлении исключают неудобство эксплуатации и необходимость самостоятельных расчетов. Такая продукция безопасна и пожароустойчива. Помимо самостоятельной сборки, конструкцию легко регулировать и изменять без применения специального оборудования или сложных инструментов. При определенном количестве ступеней лестница изготавливается определенной высоты. Большое значение имеет угол подъема, но рассчитывать самостоятельно это не нужно, так как продукция производится по специальным стандартам.