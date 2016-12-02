Для современного общества транспортные артерии – это важнейший элемент, без которого невозможно представить его функционирование. Качественные автомобильные магистрали, железнодорожные линии, транспортные хабы невозможно возвести без качественных строительных материалов и надёжных компаний, которые их поставляют. Региональный дом металла – один из лидеров отрасли. Он поставляет металлопрокат, стальные трубы, стальные листы, нержавеющую сталь, трубопроводную арматуру, арматурную сетку, детали трубопроводов, цветной металл, металлопластик и фитинги, отделочные стройматериалы, сортовой прокат и пластиковые трубы. Вся продукция изготовлена с использованием всех современных технологий, а также соблюдение необходимых стандартов. Все материалы и детали проходят проверку и подходят для прокладки инфраструктуры в самых жёстких условиях. Ведь зачастую рабочие температуры, до которых нагреваются вещества, передаваемые по таким трубам, доходят до 500 градусов Цельсия и даже выше. Кроме того, трубопроводы используются для передачи химических жидкостей, которые являются опасными для окружающей среды и человека. Всё должно быть гарантированно надёжно.

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