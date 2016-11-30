За год спрос на услуги ломбардов в России вырос на треть. Это произошло по причине того, что ломбарды в отличие от банков и микрофинансовых организаций дают ссуду под залог вещей, при этом не интересуются таким моментами, как кредитная история. Также в отличие от кредитных организаций разных форматов ломбарды не имеют право предъявлять какие бы то ни было претензии и требования к клиенту после самой сделки. Сегодня ломбард – это быстрый, удобный и надёжный способ преодолеть финансовые трудности, при этом без возможных финансовых же последствий. http://www.ssudy.ru/ – ломбард, который предоставляет выгодные условия для клиентов в Москве. Она выдаёт ссуды под залог различных вещей и товаров, в частности, золота и ювелирных изделий, ювелирного серебра, меховых изделий, часов известных марок, столового серебра, аудио- и видеотехники, оргтехники и ноутбуков, бытовой техники и мобильных телефонов. Также компания сочетает свою основную деятельность с другими услугами: скупкой, магазином распродаж и комиссионным магазином. Причины, по которым клиенты выбирают Ссуды.ру, – универсальный подход (индивидуальное рассмотрение заявки и поиску лучшего решения в вашей конкретной ситуации), выгодные цены (наиболее приемлемые тарифы по сравнению с конкурентами), возможность принятия в качестве залога практически любой вещи, а также оперативность обслуживания. Если деньги вам нужны срочно, то никаких проблем с этим не возникнет. Все тарифы гибкие и предсказуемые. На сайте вы можете найти, к примеру, таблицу расценок по стоимости золота и ювелирных изделий в ломбарде. Если вы хотите сдать мобильный телефон, то обратите внимание на список моделей в соответствующем разделе. Если вас интересует ломбардный кредит, то вы получите выгодные условия. Из документов вам будет нужен только паспорт, вы получите денежные средства независимо от вашей зарплаты, места работы и иных условий, которые обычно предъявляются банками к клиентам. Ссуду на http://www.ssudy.ru/ вам выдадут оперативно. Вы получите прозрачные условия. Никаких двойных процентов и любых скрытых платежей. Все суммы фиксируются в договоре. Также, обращаясь в компанию, вы можете рассчитывать на сниженные процентные ставки, если вы принадлежите к льготным категориям граждан. Если что-то вам непонятно, то вы можете обратиться за помощью к консультантам Ссуды.ру. У компании есть ломбарды по всей Москве, так что вы сможете выбрать ближайшую подходящую точку, не теряя время на длительные переезды.