Контекстная реклама в Яндекс Директ – это демонстрация объявлений, связанных по тематике с контентом страниц, просматриваемых пользователями, а также с их интересами. Рекламные кампании данного типа можно условно поделить на тематические и поисковые.

В чём различие?

Объявления в тематической системе показываются пользователям на страницах сайтов со схожей тематикой или после их посещения. Благодаря тому, что интересы посетителя веб-страниц близки к теме рекламы, это позволяет привлечь их на продвигаемый ресурс.

Поисковая контекстная реклама демонстрируется на страницах самого поисковика. Когда пользователь вводит запрос, система показывает ему подходящий по тематике рекламное объЯвление.

Оба варианта подразумевают, что люди, которые видят рекламные сообщения, будут более заинтересованы в них по сравнению с аудиторией ТВ, радио и даже печатных изданий. Ведь пользователь сам формулирует свои интересы, посещая сайты определённых тематик или делая запросы в поисковой системе Яндекс. Рекламные вставки в медиа являются раздражающей помехой, прерывающей фильм, телепередачу, прослушивание музыки, тогда как контекстные объявления подстраиваются под то, что привлекает внимание пользователя сети интернет.

Кому нужна услуга контекстной рекламы?

Продвижение бренда, товаров и услуг с помощью контекстной рекламы в Директе позволяет поднять продажи, увеличить прибыльность бизнеса, сделать более известными творческие или общественные объединения. Иными словами, если вам требуются посетители сайта, заинтересованные в том, что вы можете им предложить, эта услуга будет для вас очень полезной.

Однако, правильная настройка контекстной кампании – задача, которая может оказаться очень сложной. При неграмотном подходе весь рекламный бюджет израсходуется напрасно, и контекст вместо ожидавшейся прибыли принесёт только ненужные убытки. Только доверив эту непростую работу профессионалам, вы сможете получить хороший результат. Специалисты проводят анализ рынка, подбирают правильные запросы с учётом множества факторов, позволяющих снизить цену контекстной рекламы и увеличить её эффективность.

Стоимость рекламной кампании в Яндекс.Директ можно уменьшить в несколько раз при грамотной настройке. Если вам дороги ваши деньги, обращайтесь к профессионалам. Заказать качественную и эффективную контекстную рекламу для продвижения своего сайта можно в компании «Алроникс» в Казани — http://kazan.alronix.com/service/advertising/. Квалифицированные специалисты помогут вашему бизнесу выйти на новые горизонты и получить множество заинтересованных клиентов!