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Ноу-хау от Google: оптоволокно уходит в историю

Специалисты компании Google работают над новейшей технологией сверхскоростной беспроводной связи, которая станет революционной для Интернет рынка. Об этом свидетельствуют документы, которые приняла от Google американская Федеральная комиссия по связи. По идее разработчиков, новинка станет заменой фиксированному широкополосному доступу, и оптоволокно отправится на историческую свалку, подобно ADSL до этого.

Слухи о грядущем открытии активно множатся. По данным заокеанской прессы, они исходят от специалистов, изучавших документацию, которую Google представила коммуникационной службе. Среди прочего, рассматривается вопрос о выдаче разрешения Интернет гиганту на испытания в Калифорнии с использованием разнообразных частотных диапазонов, в том числе необычайно редкого миллиметрового.

В случае успеха Google получит более масштабный контроль над Всемирной паутиной. В строительстве же линий наметится существенный прогресс — антенна заменит устаревший кабель, скорости возрастут, а стоимость мегабитов уменьшится для всех пользователей, включая обладателей домашнего интернета.

Разработка близка к другим аналогам волокна в части радио, утверждает инженер Стивен Краули, отслеживающий заявки в Федеральную комиссию по связи. По его словам, технология способна расширить беспроводную сеть Google Fiber, и она действительно дешевле многих способов связи, имеющихся ныне. Одна антенна, поставленная в квартале, обеспечит подключение Интернета на улице и в домах.

Ранее Google сообщал о своем намерении обеспечить высокоскоростной связью три десятка штатовских городов. Не так давно компания договорилась с сетью Starbucks о том, что проведет бесплатную беспроводную связь в 7 тысяч американских кафе. Пока Google Fiber снабжает связью жителей США в ряде городов — большей частью проводной, хотя в самое ближайшее время технология может быть усовершенствована.

Как отмечают эксперты, разработка Google весьма перспективна, но пока рано рассчитывать на ее серьезное коммерческое продвижение. Многие новинки находятся у специалистов концерна на стадии тестирования, однако их внедрение требует серьезных финансовых и временных затрат.

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