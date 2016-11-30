Все больше людей предпочитает обращаться к профессионалам, если нужно убраться в доме, квартире либо офисе. Такой подход дает возможность качественно решить некоторые проблемы, и сделать свое жилье уютным и комфортным для проживания. Профессиональная клининговая компания в Санкт-Петербурге позволяет добиться отличного результата, который невозможен при самостоятельных усилиях. Также такой подход позволяет клиентам подобной организации сэкономить свое время, которое можно потратить на более продуктивные дела.

Обращаясь к профессиональному клинингу, каждый клиент получает не просто пару человек, готовых сделать вместо заказчика работу по уборке, но и профессиональную мощную технику, и специализированные химические средства. Все это вместе с профессионально обученными людьми позволяет добиться действительно высоких результатов.

Какую помощь может оказать клининговая компания?

Профессиональный клининг, вопреки мнению некоторых людей, это не просто удаление грязи. На самом деле в перечень услуг фирм, занимающихся уборкой, входит различный сервис.

1. Уборка квартир – это самый распространенный и популярный сервис. Это может быть:

частичная или комплексная помощь;

разовая уборка или регулярна;

генеральная уборка;

уборка поле проведения ремонта в доме или квартире.

Уборка офисных помещений.

2. Уборка домов либо коттеджей. Сложность этого клининга заключается том, что он направлен на уборку разноплановых помещений на большой территории – это не только жилые комнаты, но и кухня, ванная, подвал, чердак, чулан.

3. Уборка магазинов или ресторанов. Здесь сложность в том, что убираться нужно строго следуя санитарным нормам.

4. Мойка окон, витрин и других стеклянных поверхностей.

5. Химчистка коров и других покрытий – здесь применяется глубокая и идеальная чистка при использовании профессиональных средств и техники.

6. Уборка территории, прилегающей к зданию. Это моет быть уборка листьев и мусора или снега, а также и другие услуги.

7. Дезинфекция – это когда помещение обрабатывается средствами, которые убивают вредоносные микроорганизмы.

8. Дезинсекция и дератизация – это удаление насекомых и борьба с грызунами.

9. И многое другое. Такие компании предлагают очень широкий спектр услуг, поэтому, чтобы узнать или уточнить, лучше позвонить и пообщаться с менеджерами, которые расскажут обо всем более подробно.

Делаем профессиональную уборку!

Свои услуги клининговая компания в Санкт-Петербурге предоставляет всем желающим, ознакомиться с полным перечнем услуг можно перейдя на сайт компании, по ссылке http://uborka-myte.spb.ru/ услуги предоставляются как физическим, так и юридическим лицам.

Какие главные критерии, которым должен соответствовать сотрудник такой фирмы – это: