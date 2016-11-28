После кризиса Испания вновь стала одним из самых популярных направлений для покупки недвижимости. Хороший климат, отличные условия жизни, возможности для беспрепятственного передвижения по ЕС — эти и другие преимущества привлекают покупателей. Выгоднее совершать покупку при участии профессионалов. Они помогут найти подходящее предложение и правильно его оформить, чтобы обеспечить юридическую безопасность клиента.

Многие помнят, что в 2008 году Испании коснулся очередной кризис, связанный в том числе и с недвижимостью. В это время значительно снизились цены на квартиры, коммерческие объекты, количество сделок резко пошло вниз, объемы ипотечного кредитования тоже не радовали.

Однако сегодня ситуация налаживается и выглядит гораздо более оптимистично. На испанский рынок возвращаются заинтересованные покупатели со всего света. Они нередко просят своих агентов организовать поездку за недвижимостью в Испанию — это один из самых удобных и верных ходов, если хочется выбрать по-настоящему хороший вариант.

Количество иностранцев, которые во время рецессии приобретают недвижимость, увеличилось вдвое, и эти показатели продолжают расти. А это означает, что сейчас самое время совершать сделки: рынок уже ожил, но пока еще не заполнен огромным количеством покупателей. У заинтересованных людей есть отличный выбор.

Почему Испания является популярным направлением?

После того как страна миновала кризис, потоки новых покупателей не зря хлынули в агентства. Поскольку ситуация постепенно стабилизируется, можно быть уверенным: купленное сегодня жилье или офисное помещение можно будет перепродать в дальнейшем. Так что такое приобретение — это не только реализация своего желания, но и хорошие инвестиции.

Однако тут нужно быть осторожнее: помощь в поиске недвижимости в Барселоне или другом городе, населенном пункте лучше всего доверить специалистам. Они смогут подобрать тот вариант, который с большой вероятностью будет идеальным в том числе и для перепродажи.

Другие преимущества покупки недвижимости в Испании:

Возможность получения ВНЖ с последующим продлением. Прежде чем выбрать квартиру в Барселоне с расчетом на это преимущество, необходимо связаться со специалистами и уточнить все нюансы относительно оформления документов. Беспрепятственное передвижение по странам ЕС. Для посещения Испании в любом случае нужна шенген виза, поэтому все остальные страны для покупателя открыты. Замечательный климат и возможности для отдыха. Испания — одно из популярнейших направлений для отдыха. Солнце, море, оборудованные пляжи, различные развлечения — ни один человек здесь не заскучает. Собственная недвижимость очень пригодится, если хочется на время окунуться в солнечный мир. В другое время ее можно сдавать в аренду. Возможность получения ипотеки на выгодных условиях. Относительная дешевизна проживания в стране — дешевле, чем во многих других европейских странах. Хорошая инфраструктура, достаточно высокий уровень жизни. Безусловно, для местных жителей уровень жизни может быть и не таким высоким. В Испании есть большая проблема с безработицей и низкими зарплатами. Однако иностранцы, приобретающие недвижимость, относятся к другому классу, для которого жизнь в этой стране будет максимально комфортной.

В Испании можно выбрать любую недвижимость: от небольшой меблированной квартиры-студии недалеко от моря — до роскошного особняка. При помощи специалистов любой покупатель отыщет для себя вариант, который устроит абсолютно по всем параметрам.