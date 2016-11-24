Независимо от возраста, пола, социального статуса каждый из нас очень трепетно относится к выбору духов. Ведь они не просто дополняют образ и отражают наше настроение, но и подчёркивают утончённость вкуса. Любимый парфюм особенно важен для прекрасного пола. С ним любая леди чувствует себя уверенной, неотразимой, радуется каждому мгновению жизни!



Вне моды и времени: эксклюзивные ароматические композиции



Ароматы – это целая потрясающая Вселенная! К примеру, запахи, которые окутывают вас изысканным и волнующим шлейфом, идеально дополняют облик и являются для окружающих своеобразным идентификационным номером. Чаще всего ароматы выбирают под настроение. И самое сложное здесь не растеряться в многообразии парфюмерной продукции. Какие же виды парфюма может предложить интернет магазин косметики?



Яркий акцент вашего образа: виды парфюмерии



1. Туалетные духи (парфюмированная вода) сегодня наиболее популярны у потребителей. Им отдают предпочтение все, кто привык выбирать продукцию первоклассного качества по доступной цене. Туалетные духи удобны в использовании, т.к. производители выпускают их в форме спрея. Оптимальный процент ароматической композиции в составе делает eau de Parfum исключительно устойчивой.



2. Духи – самая стойкая парфюмерия, созданная из компонентов высочайшего качества, скрупулёзно подобранных по синергизму действия, по нюансам букета. Порой достаточно лишь капельки драгоценной жидкости, чтобы соблазнительный аромат несколько часов держался на коже, окутывая вас освежающим тонким облаком. В сравнении с eau de toilette духи известных брендов: Yves SaintLaurent, Christian Dior, Chanel, Nina Ricci, Giorgio Armani, Versace и других обладают более выраженным, многогранным и утончённым запахом.



3. Туалетная вода – лёгкий повседневный вариант. Любой интернет-магазин косметики предлагает беспрецедентный выбор оригинальных, доступных по цене продуктов, представленных в самых разных объёмах: от 30 до 100 мл. Её единственным недостатком является невысокая (не более 3-х или 4-х часов) стойкость. Благодаря туалетной воде женщины и мужчины смогут создать сугубо индивидуальный образ, сделать свой мир ярче и радостнее! Для тех, кто привык делить eau de toiletteна двоих со своей второй половинкой, отличный вариант - парфюм категории «унисекс». В парфюмерии данным термином (unisex) принято обозначать продукты, которые могут с одинаковым успехом использоваться представителями сильного и слабого пола.



«Пройдёт время и вы забудете, во что была одета женщина, однако запах её парфюма надолго останется в памяти». Эти слова, сказанные несколько десятилетий назад К. Диором, вряд ли утратят свою актуальность…