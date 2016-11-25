25 ноября 2016 года в Святошинском суде г. Киева запланирована онлайн-трансляция допроса Януковича по скайпу, - информирует ТСН. Это объясняется технической возможностью проведения допроса экс-президента Украины в режиме видеоконференции. Действующий адвокат господина экс-президента подтвердил участие Виктора Януковича на допросе. Да и к тому же, проверка связи уже состоялась 24 ноября. Сообщается, что процедура допроса будет доступна для просмотра на официальном портале украинской судебной власти.

Со стороны ряда украинских политиков наблюдается волна критики в отношении самой идеи допроса Януковича в таком режиме (онлайн). Депутаты заявляют, что со стороны РФ непременно будет проведен ряд операций пропагандистского характера, в частности, дезинформируя народ при помощи беглеца. Удивительно, что при этом суд Украины не будет иметь возможности применить меру наказания в отношении данной личности.

Со стороны журналистов, представляющих различные государства и издания наблюдается повышенный ажиотаж. По состоянию на сегодняшний день уже проведена аккредитация порядка трех сотен корреспондентов. Примечально, что заявлена внушительная часть представителей российских СМИ, в частности прессы. Напомним, что предшествующая пресс-конференция при участии Виктора Януковича состоялась в 2014 году, вещание для средств массовой информации (СМИ) прошло в Ростове-на-Дону.

Великой заслугой новости является инициатива адвоката подсудимых бойцов спецназначения МВД «Беркута» вызвать экс-президента Виктора Фёдоровича Януковича и Станислава Шуляка (в прошлом начальника внутренних войск) для дачи показаний с целью опровержения обвинения пятерых экс-бойцов «Беркута».

Печально отмечать, однако в проведении данного расследования имеет место:

необъяснимая предвзятость в отношении ребят, выполнявших свой долг;

заангажированность данного дела;

намеренное затягивание расследование (дублирование подачи документов Министерством юстиций, якобы в связи с утерей);

концентрация внимания на одном лишь Беркута.

Бывший командир специального полка Беркута бежал из-под стражи, отрицая причастность к данному делу (массовые расстрелы на майдане).

А ведь на сегодня до сих пор не раскрыты дела о погибших в тот же период времени сотрудниках Министерства Внутренних Дел Украины. Факты остаются фактами.

При допросе Януковича в режиме видеоконференции сам он физически будет находиться в одно из судебных залов Ростова-на-Дону.