Главным заблуждением людей, страдающих от варикоза, стал тот факт, что он ничем не сможет им навредить. Ну выглядят некрасиво расширенные вены, и что? Но опасны не сами растянувшиеся сосуды, а те осложнения, которые обязательно происходят, если болезнь не лечить.

Когда нельзя терять времени

Диагноз «варикоз» сегодня практически никого не пугает. Ведь достаточно зайти в любую аптеку, купить тюбик крема и вот уже симптомы не так беспокоят. Многочисленные мази, гели и таблетки продаются без рецепта, поэтому даже диагноз многие ставят себе самостоятельно. Вежливые консультанты помогают нам подобрать компрессионное белье и антиварикозные подушки. И кратковременное облегчение приносит иллюзию выздоровления.

Пока человек игнорирует проблему, болезнь медленно прогрессирует. Ее симптомы могут не быть слишком явными и обнаруживаться только в определенное время года (например, летом) или при гормональном дисбалансе.

Важно понимать, что любой дискомфорт, испытываемый в области ног – это весомая причина обратиться к специалисту. Особенно это важно для женщин, которые принимают оральные контрацептивы уже длительное время. Только флеболог должен назначать лечение, предварительно направив вас на УЗИ сосудов ног и определив проходимость кровотока.

Современные методы лечения – щадящий подход и максимальная эффективность

На самых ранних стадиях варикозного расширения вен назначается консервативное лечение. Но если болезнь зашла слишком далеко, важно убрать поврежденный сосуд из кровообращения и передать его функции соседним, здоровым венам.

Если поражены небольшие сосуды, может быть рекомендован метод склеротерапии. Его суть сводится к введению в вену особого препарата, который «склеивает» стенки пораженного сосуда. В результате полностью исчезает варикозный узел и связанные с ним проблемы.

Также можно воспользоваться такими методами как радиочастотная аблация и лазерная облитерация. И тот, и другой способ проводится врачом под контролем УЗИ без разрезов.

Хирургическое вмешательство - самый кардинальный метод лечения. Он позволяет удалить большие участки растянувшихся сосудов, которые больше не в состоянии выполнять свою функцию. Сейчас хирурги предлагают щадящие методики, узнать о которых можно на сайте http://hirurgiya.smclinic-spb.ru/flebologiya/miniflebektomiya/.

После минифлебэктомии пациент может сразу отправиться домой. Но чтобы закрепить результат операции, необходимо правильно организовать период реабилитации. Обязательно нужно ходить пешком, отказаться от парных и саун и отложить любимые спортивные нагрузки до полного выздоровления.