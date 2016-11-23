Причин, по которым может потребоваться услуга вскрытия замка в двери независимо от конкретного объекта (квартира, загородный дом, дача, коттедж), множество. Самая банальная как ни странно - некачественный механизм. Как показывает практика, сегодня строительные компании, сдавая объекты, устанавливают очень дешёвые китайские двери и не слишком надёжные замки. По статистике служб, которые предоставляют такую услугу, как вскрытие замков, нередко механизмы выходят из строя уже в первый год работы. Среди других распространённых причин, с которыми обращаются в сервисы, - закрывшаяся случайно дверь, когда хозяин квартиры остался снаружи без ключей, потеря ключей, взлом во время проникновения преступников, а также банальный износ замка за давностью лет. Многие владельцы недвижимости пытаются вскрывать двери самостоятельно и в случае удачи самостоятельно же ремонтировать механизм замка. Как отмечают мастера сервисов, главный результат такой работы с целью сэкономить - усугубление проблем. Если работа выполнена непрофессионально, то замок придётся в любом случае заменить, он обязательно подведёт ещё раз. Но можно нанести и гораздо больший урон, который грозит заменой всей двери. Вскрытие замков стоит доверить профессионалам. “РусГостСервис” работает 24 часа в сутки и с любыми типами замков. Мастера вскрывают замки без повреждения дверного полотна. При необходимости сразу можно заменить ваш замок на более надёжный.

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