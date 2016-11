U24 - это сервис, который объединил более 180 видов услуг. Здесь можно заказать любую услугу в режиме 24/7 всего в пару кликов.

Сервис собрал более 1450 разных услуг для жизни, работы, отдыха, путешествий, красоты, праздника. Любую из них можно легко найти, оплатить и получить. Больше не нужно самостоятельно искать исполнителя, выбирая между качеством, ценой и скоростью реализации.

Этот центр услуг предоставляет аренду транспорта, прокат оборудования, экскурсионное обслуживание, корпоративные услуги, бронирование билетов, бытовые услуги, доставку и многое другое. Количество предоставляемых услуг растет с каждым днем, при этом качество их оказания остается на неизменно высоком уровне.

Сервис U24 объединил более 300 партнеров в Санкт-Петербурге и более 800 – по всему миру, чтобы реализовать услуги быстро, качественно и на лучших условиях. Юридическая и репутационная ответственность перед клиентами за качество всех услуг лежит на самом сервисе, а не на конечном исполнителе.

Концепция

Позвонив по телефону 333-33-24, клиенты заказывают необходимые им услуги 24 часа в сутки. Операторы помогут заказать любой вид транспорта, забронировать гостиницу, подыскать переводчика или организовать экскурсионную программу в любой точке земного шара. Те, кто привык делать заказ онлайн, также будут приятно удивлены: любую услугу можно заказать и оплатить прямо на сайте.

Сервис располагает самым широким спектром услуг на рынке сервисного обслуживания. Это уникальный консьерж-сервис, который дает возможность концентрироваться на своей основной профессиональной деятельности или просто получать удовольствие от комфортной жизни и эффективного расходования средств.

Закончился рабочий день, а Вы не успели приобрести билет на самолет? Не беда. Позвоните нам, и мы все сделаем. Завтра рано утром приезжают ваши партнеры, а секретарь не получила подтверждение из транспортной компании? Не расстраиваетесь. Мы предоставим вам микроавтобус с квалифицированным водителем, а если нужно – VIP проход в аэропорту для ваших партнеров или клиентов. Срочно понадобились дополнительные столы и стулья на мероприятие? Наш отдел проката с удовольствием Вам поможет и привезет необходимую вам мебель и оборудование.

Наши опытные специалисты всегда Вам помогут подобрать наиболее подходящий для вас вариант обслуживания. And by the way, we do speak English.

U24. Делаем жизнь проще.