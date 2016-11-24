Владельцы частных домов имеют ряд преимуществ перед жителями городских многоэтажек. Одно из них – это возможность обустроить собственную автономную котельную и построить систему отопления оптимальным образом. Так, чтобы теплоноситель равномерно циркулировал и обогревал всё здание. Профессионально подобранное оборудование и грамотная разводка отопления от котла в частном доме поможет снизить затраты на энергоносители и не зависеть от погодных условий.

Естественное и принудительное движение теплоносителя в системе отопления

При естественной циркуляции нагретая котлом вода устремляется к батареям, и, отдав тепло, возвращается по обратной трубе в котел. Для обеспечения «самотека» воды необходимы трубопроводы с большим диаметром, проложенные под уклоном в 3-5 градусов. Это самая простая и недорогая схема циркуляции, применяемая в небольших частных домах, с ограничением на длину отопительного контура – 30 м.

Принудительная циркуляция подразумевает наличие насоса, ускоряющего движение воды по замкнутому контуру. Такую схему можно использовать в домах большой площади. Она не требует уклона трубопроводов. Однако имеется один существенный недостаток – работа насоса зависит от наличия электроэнергии.

Схемы построения отопительных систем частных домов

Однотрубная разводка

Так называемая «Ленинградка» является недорогим вариантом для домов малой площади. Она подразумевает последовательную подачу теплоносителя в каждый радиатор по одной трубе. Недостаток схемы – неравномерность теплоотдачи. Удаленные от котла батареи будут прогреваться меньше.

Двухтрубная разводка

Схема организуется на двух магистралях. По одной из них к каждой батарее подается нагретый теплоноситель, по другой – в котел возвращается вода отдавшая тепло. Каждый радиатор подключается к обеим трубам. Преимущество двухтрубной разводки – равномерный обогрев всех помещений. Недостаток – большое количество труб и расходных материалов, приводящее к удорожанию монтажа.

Разводка отопления от котла в частном доме по двухтрубной схеме может быть организована несколькими способами:

Вертикальное построение с использованием нижней разводки.

Вертикальное построение с использованием верхней разводки.

Горизонтальное построение (тупиковая схема, схема попутного тока теплоносителя, коллекторная, лучевая схема).

Выбирая схему разводки отопления для частного дома необходимо учитывать различные факторы. Эффективная работа системы обогрева будет зависеть от площади отапливаемых помещений, материалов, из которых построен дом, наличия и количества окон и дверей. Для правильной организации отопления выполняются инженерные теплотехнические и гидравлические расчеты. Поэтому здесь требуется профессиональный подход. Обустраивая автономное отопление своего дома, обратитесь к специалистам. Только так вы обеспечите тепло, уют и комфортность проживания.