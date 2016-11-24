Владельцы частных домов имеют ряд преимуществ перед жителями городских многоэтажек. Одно из них – это возможность обустроить собственную автономную котельную и построить систему отопления оптимальным образом. Так, чтобы теплоноситель равномерно циркулировал и обогревал всё здание. Профессионально подобранное оборудование и грамотная разводка отопления от котла в частном доме поможет снизить затраты на энергоносители и не зависеть от погодных условий.
При естественной циркуляции нагретая котлом вода устремляется к батареям, и, отдав тепло, возвращается по обратной трубе в котел. Для обеспечения «самотека» воды необходимы трубопроводы с большим диаметром, проложенные под уклоном в 3-5 градусов. Это самая простая и недорогая схема циркуляции, применяемая в небольших частных домах, с ограничением на длину отопительного контура – 30 м.
Принудительная циркуляция подразумевает наличие насоса, ускоряющего движение воды по замкнутому контуру. Такую схему можно использовать в домах большой площади. Она не требует уклона трубопроводов. Однако имеется один существенный недостаток – работа насоса зависит от наличия электроэнергии.
Однотрубная разводка
Так называемая «Ленинградка» является недорогим вариантом для домов малой площади. Она подразумевает последовательную подачу теплоносителя в каждый радиатор по одной трубе. Недостаток схемы – неравномерность теплоотдачи. Удаленные от котла батареи будут прогреваться меньше.
Двухтрубная разводка
Схема организуется на двух магистралях. По одной из них к каждой батарее подается нагретый теплоноситель, по другой – в котел возвращается вода отдавшая тепло. Каждый радиатор подключается к обеим трубам. Преимущество двухтрубной разводки – равномерный обогрев всех помещений. Недостаток – большое количество труб и расходных материалов, приводящее к удорожанию монтажа.
Разводка отопления от котла в частном доме по двухтрубной схеме может быть организована несколькими способами:
Выбирая схему разводки отопления для частного дома необходимо учитывать различные факторы. Эффективная работа системы обогрева будет зависеть от площади отапливаемых помещений, материалов, из которых построен дом, наличия и количества окон и дверей. Для правильной организации отопления выполняются инженерные теплотехнические и гидравлические расчеты. Поэтому здесь требуется профессиональный подход. Обустраивая автономное отопление своего дома, обратитесь к специалистам. Только так вы обеспечите тепло, уют и комфортность проживания.