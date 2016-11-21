Сегодня в самом отдалённом от линий электропередач месте можно чувствовать себя комфортно, пользуясь электроприборами. Такую возможность предоставляют производители компактных генераторов тока, чьи двигатели работают на бензине с высоким октановым числом (от 92).

Бензогенераторы находят своих потребителей в посёлках с нестабильным электроснабжением, где запасной источник электроэнергии работает во время отключения основного. Переносной генератор имеет небольшие габариты, легко помещается в багажник машины, обеспечивая беззаботный отдых на природе, ведь пожарить мясо на электрошашлычнице можно и на берегу водоёма, и на лесной полянке.

Выбирать модель можно по предельной мощности, учитывая количество подключаемых электроприборов. Инверторный генератор KIPOR IG770 весит 10,5 кг, выдавая максимальную мощность 770 Вт, обеспечивает освещение в палатке (в дачном домике) и подключение ноутбука. Неоспоримое преимущество инверторных электрогенераторов – вырабатывание электрической энергии в пределах потребления подключённых приборов.

Около 14 кг весят бензогенераторы до 1 кВт с двигателем HONDA, они выдают стабильное напряжение (без скачков), что позволяет без опасения подключать технику, чувствительную к перепадам напряжения. Есть розетки на 220 В и 12 В. Ёмкость бака 2,6 л, при неполной нагрузке потребляет бензина 0,25 л/час. KIPOR IG1000 можно брать в гараж или мастерскую, где к нему подключают электроинструменты (шуруповёрт, болгарку). Портативные переносные мини-электростанции KIPOR IG выпускают в шумоизолирующем корпусе, потому при необходимости их устанавливают в помещении.

Инверторные модели бесперебойно работают при достаточно низких температурах воздуха, потому обеспечат электроэнергией мероприятие на природе при любой погоде. В холодное время года надо помнить об использовании масла для мороза с соответствующими характеристиками.

Бензогенераторы инверторного типа – оборудование, выдающее переменное напряжение высокого качества, которое требуется для подключения контроллеров управления газовыми котлами, циркуляционных насосов систем отопления, холодильников на период временного отключения централизованного электроснабжения. Портативные модели KIPOR IG даже в походных условиях обеспечат работу любой техники, требующей стандартного качества электроэнергии.