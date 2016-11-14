Спрос на раритетные Nokia увеличивается ежегодно - коллекционер телефонов Виталий Нетреба

(Такие телефоны вы больше не встретите на витринах, а жаль)

Все мы регулярно слышим новости о новинках из мира смартфонов, практически у каждого есть телефон на android или iOS. Эти современные гаджеты заменили нам уже компьютер, календарь, калькулятор, фотоаппарат и еще много-много других вещей.

И все хотят телефон быстрее, с лучшей камерой, с батареей на неделю, с большим количеством точек на экране… а вот оказывается, что не только это нужно людям. Есть круг людей, которые не хотят ходить с безликим сенсорным телефоном. Они хотят, например, Nokia 8910 из титана, который будет напоминать об их молодости и будет выделяться своим уникальным дизайном среди остальных телефонов на столе.

Или же вот случаи из жизни: у человека когда-то был Nokia 8800 оригинал и вот так получилось, что он его разбил. Или же мой знакомый когда-то работал на человека, у которого был такой телефон. Эта Нокия настолько ему запала в душу, что спустя 4 года он себе ее все-таки купил, потому что появилась финансовая возможность реализовать давнюю мечту.

Вообщем, всех причин не узнать и не перечесть, почему люди хотят себе не самый новый смартфон, а один из ярких представителей телефонов прошлых лет.

Конечно же найдутся люди, которые покрутят у виска и скажут, что лучше смартфона он не держал в руках. И тут главное не нервничать, а понять и простить. Старые добрые телефоны берут не своей функциональностью, а харизмой, надежностью и ощущением действительно качественной вещи, в которую вложили душу, и лишь потом уже снабдили камерой и прочими примочками.

После более чем 5-ти летнего коллекционирования, поисков телефонов и запчастей, могу сказать, что количество увлеченных людей этими старыми телефонами увеличилось в разы. И покупателей и продавцов стало кратно больше.

В доказательство этому, могу привести статистику. В 2014 у меня появился сайт vitaphones.ru, с помощью которого я предлагаю людям купить только оригинальные телефоны Нокиа 8800 и Нокиа 8910. Прошло уже 2 года и количество обращений по поводу покупки телефонов, проверки на оригинальность, продажи запчастей выросло в несколько раз.

Так что, могу смело заявить, что людям хочется надежный, практичный и не лишенный вкуса телефон. Не то что эти черные и безликие пятнышки в руках у сотен и сотен людей. Просто на данный момент, продавать эти бьющиеся смартфоны выгодней, чем тяжелый, металлический телефон, который просто-напросто не сломаешь так просто, да и заглючить он может разве что раз в году.

(Nokia 8910 и Vertu Ascent- представители неумирающей классики)

У многих наверняка возникает вопрос, какой же может быть повод, для покупки такого телефона? В ответ на него, у меня готов прям список причин, собранных за весь период моей деятельности:

Такой телефон был у него 10 лет назад, он остался им доволен и хочет такой, но уже новый Этот телефон служил верой и правдой, но по случайности аппарат был разбит или утоплен во время охоты или рыбалки Инвестирует деньги в раритетные телефоны, потому что они дорожают с каждым годом Покупает как необычный, желанный и редкий подарок уважаемому и любимому человеку Собирает для полной коллекции модельного ряда Боится, чтобы ему не поставили шпионскую программу на смартфон с операционной системой, поэтому берет простой телефон без наворотов Желает удивить партнеров по бизнесу своим вкусом и необычным выбором Не хочет заряжать телефон каждый день или два раза в день, а мечтает, чтобы телефон с легкостью держал заряд неделю И еще 1001 и 1 причина, о которой мы никогда можем и не узнать, а лишь догадываться

Подводя итоги, можно сказать, что на вкус и цвет у всех фломастеры разные. Любители легендарных телефонов прошлых лет не за что не променяют свою старенькую Нокиа на современный смартфон. Да, смартфоны удобны, практичны и без них порой очень сложно обойтись. Но они никогда не будут номер один, их удел - это сделать жизнь комфортней, но роль первой скрипки я бы оставил за классическими телефонами.