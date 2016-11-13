Одно из самых тяжелых, самых непонятных заболеваний — рак. Неизвестно где он берется и непонятно почему излечивается. Очень много противоречий, касающихся питания больных онкологией.

Человек, страдающий заболеванием и получающий столь сложное лечение, должен усиленно питаться. С другой стороны существует ряд продуктов провоцирующих рост опухоли. Плюс к этому, пропадает аппетит.

Лечение онкологических заболеваний

Если у вас есть подозрения на рак, то первым, что вы должны сделать - это пройти диагностику. Если диагноз подтверждается, то нужно немедленно начинать лечения болезни - это даст вам максимальные шансы на выздоровление.

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Только после того, как вы решили вопрос с лечением и все уже запланировано, нужно обратить внимание на правильное питание. Оно должно продолжаться до полного выздоровления от болезни.

И так, какие основные функции должна выполнять диета при заболевании раком.

В первую очередь продукты должны восполнять потребность организма в белке. Рыба и мясо являются основными источниками усвояемых белков. Однако при заболевании может возникнуть отвращение к ним. Для больных хорошим источником белка являются яйца. Молоко (домашнее и лучше козье) способствует пополнению белка в организме. Приветствуются кефир, ряженка и домашний йогурт. В фасоли и горохе, а также сое и орехах достаточное количество растительного белка. Только при наличии белка организм будет иметь силу и энергию для борьбы с болезнью.

Во время заболевания, и проходя радиоактивное лечение, многие сильно теряют вес. Вместе с этим теряются силы. Бороться помогут продукты, содержащие белок. При плохом аппетите следует добавлять в пищу орегано, кари или корицу. Питаться лучше чаще и маленькими порциями.

Важно соблюдать питьевой режим. Это поможет организму бороться с инфекцией, восстановиться после лечения. Необходимо выпивать не меньше 7 стаканов жидкости в день.

Продукты

При питании онкологических больных качество продуктов важнее их количества. Они должны быть свежими. Овощи и фрукты желательно брать домашние. Основную долю питания составляют овощи и фрукты. Они пополняют организм микроэлементами, витаминами, помогающими в борьбе с опухолью. Повышение иммунитета является ключевым фактором в излечении рака.