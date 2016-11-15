Число россиян, приобретающих недвижимость за рубежом, постепенно растёт. Стоимость домов в курортных странах даже после девальвации рубля сравнима с ценами на обычные однушки и двушки в крупных российских городах. Одним из наиболее популярных направлений, где сегодня предлагается недвижимость по доступным ценам, – это Болгария. Чем хороша эта страна? Во-первых, разумеется, стоимостью недвижимости. Собственный дом в Болгарии – это очень доступно. Это одна из немногих стран мира с отличным климатом, где стоимость квадратных метров за последние пять лет упала. Это было вызвано плохой ситуацией в экономике, которая постепенно начинает восстанавливаться. А значит недвижимость в Болгарии – это не только отличный вариант для себя, но и очень хорошая инвестиция в будущее. Во-вторых, Болгария – это отличный климат, страна-курорт. Сегодня мы тратим деньги на поездки в тёплые страны, когда можем ездить к морю как к себе домой. В-третьих, Болгария – это Европейский союз с перспективой получения вида на жительство. В-четвёртых, эксперты хвалят качество болгарской недвижимости. Квартиры в Болгарии не только доступны, но и отличаются хорошими условиями проживания и инфраструктуры.

Также стоить брать в расчёт широкий ассортимент недвижимости и тот факт, что Болгария – славянская страна. Здесь многие говорят по-русски, отсутствует языковой барьер, если вы не владеете иностранными языками. При этом, если вы подбираете варианты онлайн, будь то квартира-студия или дом на берегу моря, не обязательно делать выбор дистанционно. Сегодня сервисы по продаже организуют тур за недвижимостью в Болгарию. Такая поездка условно бесплатная. Вы приезжаете в страну и заселяетесь в гостинице, после чего вам специалисты устраивают экскурсии на различные объекты, в которых вы можете присмотреть себе квартиру или дом. На что ориентироваться, приобретая недвижимость в Болгарии? Во-первых, на местоположение объекта. Если вы берёте дом на сдачу, то он должен быть в доступности от моря. Если для себя, то выбирайте не очень шумные места. Во-вторых, изучить возможность сдачи данного объекта в аренду. Среди других нюансов – инфраструктура, как окружающая, так и внутренняя. Например, большим преимуществом как для собственного проживания, так и для сдачи в аренду будет бассейн. Он может быть как личным, так и рассчитанным на жилой комплекс или соседей. Также берите в расчёт, есть ли отделка и мебель в квартире или доме. В противном случае вы можете потратить очень существенные деньги на то, чтобы довести жилплощадь до ума.