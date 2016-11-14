Офисная мебель – показатель “здоровья” компании. Особенно это касается бизнеса, который работает с посетителями, регулярно принимает бизнес-партнёров. Но и в целом от комфорта сотрудников и руководителя в немалой степени зависит производительность труда и отношение к компании. На рынке нет дефицита онлайн-магазинов, которые предлагают мебель для бизнеса, к примеру, офисные диваны для посетителей. Как выбрать ту, что подойдёт именно вам? Давайте смотреть. Вы заходите на сайт, и вас, в первую очередь, интересует ассортимент продукции. Мебель для персонала, наличие кабинетов для руководителей премиум-класса, офисные кресла и стулья, офисные диваны, столы для переговоров, стойки ресепшн, металлическая мебель, сейфы, журнальные столы, дизайнерская мебель, офисные тумбы – все эти категории должны присутствовать в каталоге вашего магазина. Это, пожалуй, стандарт. Но, допустим, вы нашли несколько онлайн-площадок с широким выбором офисной мебели. Какие ещё характеристики нужно брать в расчёт? Во-первых, время работы магазина на рынке.

Магазин Mebelux занимается продажей офисной мебели с 2005 года. Компания реализовала более 8000 проектов в Москве и регионах, обзавелась партнёрами в России и за рубежом, в том числе Китае, а также заключила десятки государственных контрактов. Во-вторых, задумывались ли вы о том, что надёжная компания должна осуществлять контроль качества на всех этапах? У Mebelux свой штат сборщиков, собственный автопарк и штат водителей, а также склад. В-третьих, наличие собственного производства позволяет держать цены на приемлемом уровне. У Mebelux три линейки собственной мебели. Серийные модели доставляются максимум в течение двух дней, несерийные собираются в течение пяти. Среди других преимуществ компании – штатные инженеры-проектировщики и подарки всем клиентам. Каталог интернет-магазина максимально функционален. Выбрав нужную категорию (к примеру, вы заинтересовались офисным креслом), вы можете посмотреть модели из нужной ценовой категории. Не знаете, что выбрать, чтобы обставить офис? К вам бесплатно и в удобное время приедет менеджер компании, который даст подробную консультацию по всем интересующим вопросам. Он произведён замеры, поможет выбрать линейку мебели и выберет дизайн-проект помещения с учётом ваших предпочтений. Стоимость доставки мебели начинается от 1850 рублей. Специалисты компании произведут сборку всех комплектов. Вся продаваемая мебель сертифицирована и находится на гарантии.