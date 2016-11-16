Черногория – небольшое балканское государство на Адриатическом море. В последние годы оно становится одним из излюбленных мест отдыха россиян, что объясняется многими причинам: в частности, отличным климатом, ценами, которые ниже, чем в соседней Хорватии, и отсутствием виз. Черногория – тихое место, идеально подходящее для отдыха в тёплое время года и комфортного проживания в остальные месяцы. После того, как отдыхающие из России облюбовали курорты страны, сюда потянулись желающие приобрести недвижимость. Виллы в Черногории – отличие вложение средств вне зависимости от ваших целей, хотите ли вы жить здесь или предполагаете заработать на квадратных метрах. Чем привлекательна Черногория для покупателей жилья и арендаторов жилья? Плюсов масса. О том, что въезд в эту страну доступен без необходимости оформления визы, мы уже сказали. Второй важный момент – Черногория постепенно “русифицируется”. За последние годы сюда переселилось множество выходцев из России и республик бывшего Советского Союза. Это привело к тому, что в Черногории открывают даже русские школы. А что касается агентств недвижимости и туристический компаний, представители которых говорили бы по-русски, то здесь вообще никаких вопросов нет. Кроме того, если у вас серьёзные планы по поводу переселения сюда, то местный язык – сербохорватский – очень просто в освоении.

Страна находится в очень привлекательном уголке курортной Европы. Адриатическое море считается очень чистым, привлекая туристов из Италия, которые устали от своих побережий. Среди других преимуществ страны, покупаете ли вы жильё или хотите взять в аренду виллу в Черногории, спокойная обстановка, безопасность, очень хорошая инфраструктура, фантастическая по красоте природа, низкие цены на проживание, которые по некоторым категориям товаров и услуг даже ниже, чем в России, возможность за несколько часов добраться до других стран Европы. Если у вас есть желание присмотреться к недвижимости в Черногории, то обратитесь к компанию CMM. Её преимущества – возможность подобрать любые варианты от скромных квартир до роскошных вилл на берегу моря, восемь лет успешной работы с клиентами, наличие своих представительств в двух странах, круглосуточное сопровождение, безопасность сделок, возможность поехать в тур за недвижимостью в Черногории, чтобы изучить объекты на месте. Также компания предлагает услуги по сервисному обслуживанию приобретённой недвижимости, услуги по аренде яхт и автомобилей и услуги по бизнес-консалтингу.