Начиная работу над созданием сайта, необходимо понимать, с какой целью вы это затеваете. Данное занятие не на один день, оно требует осмысления и большого количества времени. Программист вы или нет, работы предстоит много. Вы либо будете выполнять ее самостоятельно, либо найдете помощников. Как и в любом другом деле, в создании сайта главное ‑ понимать цель и четко видеть перед глазами конечный результат.

Тематика сайта. Первая и наиболее важная задача – определиться, что из себя должен представлять ваш веб-рерурс. Для чего вы его делаете? Продажа товаров или предложение услуг? Информационный портал или, может, авторский блог? Естественно, если вы дочитали до этого предложения, то, скорее всего, уже знаете, для чего беретесь за создание сайта. Название. Надеемся, вы не забыли об этом важном пункте. «Как кораблик назовешь, так он и поплывет». Или потонет. Не стоит выбирать «попсовые» названия. Мало того, что они непривлекательны, еще и заняты скорее всего. Обязательно проверьте, свободен ли адрес, который вы избрали, чтобы не было потом неприятных «сюрпризов». Немаловажно и оформление брендового имени: чем лучше оно читается – тем лучше запоминается. Откажитесь от витиеватых и сложных шрифтов в пользу простых, но оригинальных решений. Интерфейс и дизайн. Одно из самых ответственных дел. Они должны соответствовать тематике сайта. Не стоит делать их нейтральными, ведь вряд ли тогда они привлекут вашу целевую аудиторию. И не нужно перегружать лишними элементами. Избыток графики, может, и порадует глаз посетителя, но зато притормозит загрузку страницы. Из-за этого повышается вероятность, что пользователь покинет сайт, так и не узнав о вашем предложении. В общем – все должно быть в меру: ни много и не мало. Навигация сайта. Удобство пользования сайтом не менее важно, чем симпатичный дизайн и привлекательное меню. Проследите за тем, чтобы все было устроено наилучшим образом: посетитель должен чувствовать себя на вашем ресурсе, как рыба в воде. Кнопки обратной связи – звонок, отправка товара (услуги) в корзину, заполнение заявки и подобное ‑ должны быть на виду. Ссылки на другие страницы вашего веб-пространства не размещайте где-попало, «где осталось место». Расставляйте их рационально, в поле зрения и досягаемости мышки. Предложение поделиться информацией в соцсетях (вконтакте, фейсбуке, одноклассниках, твиттере и т. п.) обязательно должны присутствовать не только вверху, но и снизу страницы, особенно если она длинная. Подбор материалов. Тексты, фото, картинки, видео и прочее. Сайт не может существовать без контента. За отсутствие таковой поисковик быстро отправит вас «в баню», т. е. отбросит на последние позиции в выдаче. Контент должен обновляться постоянно, с определенной периодичностью. Следите за этим.

Это основные этапы работы над веб-ресурсом: продумать тему, идею, структуру проекта, его дизайн, удобство использования, наполнение. Далее следуют более сложные технические этапы, как проектирование, отрисовка макета, верстка, программирование и т.д. Естественно, для непосредственного создания сайта необходима консультация, а лучше ‑ помощь специалиста, которую можно получить по этой ссылке.