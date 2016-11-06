Женские жилеты являются популярным, модным аксессуаром, способным подчеркнуть привлекательность, согреть, не стесняя при этом движений. Данный аксессуар пригодится осенью, зимой, весной, его можно носить поверх практически любой одежды, не нужно думать о цепляющихся за все рукавах.

Личный имидж можно основывать на эффектных, дорого выглядящих вещах. Необязательно отдавать круглую сумму за одежду: существует возможность существенно сэкономить, воспользовавшись услугами интернет-магазинов, при этом получить качественный, красивый жилет из овчины, который прослужит несколько лет.

Любая одежда выходит из моды, однако жилеты набирают свою популярность, с каждым годом армия их поклонниц увеличивается. Это объясняется доступностью, привлекательностью, удобством, широким ассортиментом моделей. Прежде чем выбрать и купить жилет из овчины, некоторые покупательницы подробно изучают фото, представленные на сайтах. Другие клиенты предпочитают померить аналогичную модель в другом магазине или на рынке, затем уже делать заказ у продавца, отдающего товар дешевле всех. Однако не стоит увлекаться чрезмерной дешевизной. Качественный жилет из овечьей шерсти не может стоить дешевле материалов, затраченных на его производство.

Если вы хотите быть в тренде всегда, стоит приобрести универсальную одежду, которая не выходит из моды: например, жилеты из овчины или из меха перуанской овцы - альпака с удлиненным низом. Они смотрятся интересно, прикрывают недостатки фигуры, если таковые имеются, визуально делают выше, не позволяют замерзнуть пояснице и тазу, что особенно актуально для женщин, так как внутренние органы должны быть хорошо защищены от холода.

Польза или дань моде?

Некоторые покупательницы считают, что жилет из овчины или пальто из альпака – дорогая вещь, не всегда полезная на практике, однако такое мнение неверно. Жилетка является прекрасной защитой от холода, подходит тем, кто активно двигается или перемещается за рулем личного автомобиля. Этот вид одежды помогает хорошо утеплиться, при этом выглядеть модно, создать собственный стиль, не быть скованной в движениях. Вы сможете носить любой пышный свитер, поверх которого без труда можно надеть жилет. А про пальто из альпака и вообще речи нет - это защита от холода по определению.

Жилет из меха овчины хорошо впишется в любой стиль, особенно хорош для дома и офиса. Таким образом, он актуален для спортивного, повседневного стиля, подойдет женщинам любого роста, возраста, комплекции. Важно уметь выбрать модель, правильно сидящую по фигуре. От этого будет зависеть, насколько презентабельно будет смотреться аксессуар на своей обладательнице.

Женский жилет при правильном его выборе скрывает недостатки фигуры, подчеркивает ее достоинства. Длинные модели визуально увеличивают рост, обладающие пушистым мехом короткие, наоборот, могут добавить фигуре объем, если необходимо можно визуально увеличить отдельные места, сделав себя привлекательнее.

Какой жилет выбрать?

Разнообразие моделей заставляет задуматься о выборе жилета, ведь служить он будет не один год. Купить несколько вещей может позволить себе не каждая девушка, поэтому сделать выбор нужно правильно. Для начала нужно определиться с материалами. Для изготовления жилетов используется мех, кожа, ткани. Существуют полностью кожаные, меховые, комбинированные модели, каждая имеет свои преимущества и недостатки. Например, жилет, сочетающий разные материалы, более практичен, стоит дешевле, а полностью меховая модель имеет классический, более строгий, нарядный вид, но стоимость обычно выше.

Основывать выбор нужно на особенностях фигуры. Например, удлиненные варианты отлично подойдут обладательницам стройных ног, тучных женщин, людей обычной комплекции. Если ноги короткие, скрыть этот недостаток можно, приобретя более короткую модель.

Цветовая гамма может отличаться разнообразием. Выбирать ее нужно, обращая внимание, гармонирует ли аксессуар с вашим цветом волос, глаз, одеждой, с которой вы собираетесь его носить. Блондинкам будут к лицу темные цвета, ярко-рыжие, брюнетки могут сыграть на контрасте, надев белый жилет, подчеркнуть индивидуальность одеждой пастельных светлых тонов.

Где купить?



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