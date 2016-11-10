ПСУЛ - предварительно сжатая уплотнительная лента, которая широко используется в строительных работах. В частности, она отлично заменяет традиционные межвенцовые уплотнители, в том числе, при возведении деревянных домов.

ПСУЛ является по своей сути многофункциональным материалом, который представляет собой не что иное, как пенополиуретановую ленту, пропитанную смесью на базе модифицированного акрила. О том, как правильно установить новые окна в дом по ГОСТ с использованием ПСУЛ, вы можете прочитать на сайте http://okna4life.ru. Что же касается уплотнительной ленты, то к ее главным преимуществам относятся: плотная посадка на клеящем составе, способность к саморасширению и высочайшая стойкость к негативному воздействию влаги, температур, насекомых и микроорганизмов. Почему же эти ее качества так важны?

Пропитанная клеевым составом, лента не смещается в ходе строительства относительно венца. Это значительно упрощает и ускоряет процесс возведения стен. Расширяясь, впоследствии, она заполняет собой все оставшиеся зазоры и трещины, благодаря чему отпадает необходимость в повторном уплотнении венцов или сводит объем подобных работ к минимуму. Следует отметить, что лента способна увеличиваться в объеме практически в пять раз. Все это очень важно при работе с таким материал как дерево, склонным к усадке и некоторой деформации. Таким образом, использование ПСУЛ позволяет максимально быстро возводить жилые и дачные дома из профилированного бруса. Стойкость же уплотнительной ленты к различным негативным воздействиям и ее долговечность - это, прежде всего, долговечность постройки и покой проживающих в ней людей.

Еще одно достоинство ПСУЛ - ее паропроницаемость. Это позволяет зданию дышать и обеспечивает достаточный уровень его вентиляции. Использование ПСУЛ, таким образом, обеспечивает эффективный отвод водяных паров из стен и помещений.

Как правильно осуществлять укладку уплотнительной ленты? Специалисты рекомендуются производить укладку ПСУЛ в два ряда сверху бруса в его крайние пазы, а также в чашки. В магазины лента поступает в сжатом виде, скрученная в рулоны, так что проблем с ее ровной и равномерной укладкой не возникает. Кстати, для экономии материала, вы можете использовать его для уплотнения лишь внешних стен. Однако для большей долговечности и надежности строения, не отказывайтесь от уплотнения лентой и внутренних стен.

В заключении скажем, что ПСУЛ - это действительно удобный и надежный современный материал, который отлично справляется с ролью межвенцового уплотнителя. Он безопасен для человека, прост в использовании и обладает отличными эксплуатационными качествами.