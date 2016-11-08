Женщина всегда и во всем хочет быть модной. Стрижки не являются исключением. Несмотря на то что волосы не растут быстро, каждая может меняться в наступающем сезоне по той причине, что разнообразию выбора стрижек нет предела.

Наступающий сезон модных тенденций 2016–2017 не ограничивается несколькими вариантами.

Выбирая стрижку, необходимо учитывать форму лица и тип локонов. Да, правильно подобранная укладка может скорректировать некоторые недостатки, но все-таки следует учесть индивидуальные особенности.

Какие же тренды этого сезона? Давайте рассмотрим по порядку.

Стричь или не стричь?

Дизайнеры всего мира придерживаются одной точки зрения, что, бесспорно, волосы средней длины – это фавориты. Мировые звезды уже не раз продемонстрировали свои роскошные локоны.

До середины лопаток

Какие же модели можно сделать:

Лесенка. Безусловно, шикарная стрижка, подходящая всем типам лица. Этот вариант исполнен в полном смысле этого слова «лесенкой»: каждый слой несколько меньше, нежели предыдущий. Она возможна как по всем локонам, так и только около лица. Асимметрия. Популярности добилась весьма недавно, но уже пользуется большим спросом. Это сочетание разных стилей стрижки в одной, отлично смотрится на прямых гладких волосах. Бывает асимметрия как по всей длине волос, так и в отдельной части головы. Модным остается также вариант идеально ровных прядей. Обладательницам средних волос очень повезло, их способы стрижки безграничны, следует только не забывать о правильном уходе за ними.

А если вам не посчастливилось иметь такие волосы, популярным стало наращивание, которое сейчас как никогда уместно, модно и красиво.

Женские стрижки средней длины немного ниже плеч

Девушки с такими локонами также не остались незамеченными. Им предложено не меньше вариантов прически. Каждая сможет подчеркнуть свою красоту и индивидуальность.

Дизайнеры предлагают такие варианты:

Каре. Данный вид популярен уже достаточно большое время. Четкость линий дизайнеры предлагают разбавить двойным каре или боб-каре. Такие варианты создают вид объемности, густоты шевелюры. Каскад – тренд нескольких сезонов. Подходит не только волосам средних размеров, но и длинным. Несколько уровней отлично создают объем стрижке. Не рекомендуется девушкам с жесткими прядями. При необходимости можно дополнить челкой.

Волосы средней длины – это как золотая середина. На таких локонах можно делать много различных причесок и укладок, в отличие от коротких волос. А по сравнению с длинными прядями, за такой шевелюрой гораздо проще ухаживать. Это оптимальная длина для женщин, привыкших к динамичной жизни.

Многообразие вариантов стрижек позволяет подобрать идеальный образ в зависимости от типа вашего лица и структуры локонов.

Стилисты мира продемонстрировали нам широкий выбор стрижек. Прекрасной половине остается только найти свой вариант, который будет подходить и дополнять ее.

Будьте красивыми и стильными!

Источник - avrorra.com - Женские стрижки средней длины