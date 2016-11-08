Женщина всегда и во всем хочет быть модной. Стрижки не являются исключением. Несмотря на то что волосы не растут быстро, каждая может меняться в наступающем сезоне по той причине, что разнообразию выбора стрижек нет предела.
Наступающий сезон модных тенденций 2016–2017 не ограничивается несколькими вариантами.
Выбирая стрижку, необходимо учитывать форму лица и тип локонов. Да, правильно подобранная укладка может скорректировать некоторые недостатки, но все-таки следует учесть индивидуальные особенности.
Какие же тренды этого сезона? Давайте рассмотрим по порядку.
Дизайнеры всего мира придерживаются одной точки зрения, что, бесспорно, волосы средней длины – это фавориты. Мировые звезды уже не раз продемонстрировали свои роскошные локоны.
Какие же модели можно сделать:
А если вам не посчастливилось иметь такие волосы, популярным стало наращивание, которое сейчас как никогда уместно, модно и красиво.
Девушки с такими локонами также не остались незамеченными. Им предложено не меньше вариантов прически. Каждая сможет подчеркнуть свою красоту и индивидуальность.
Дизайнеры предлагают такие варианты:
Волосы средней длины – это как золотая середина. На таких локонах можно делать много различных причесок и укладок, в отличие от коротких волос. А по сравнению с длинными прядями, за такой шевелюрой гораздо проще ухаживать. Это оптимальная длина для женщин, привыкших к динамичной жизни.
Многообразие вариантов стрижек позволяет подобрать идеальный образ в зависимости от типа вашего лица и структуры локонов.
Стилисты мира продемонстрировали нам широкий выбор стрижек. Прекрасной половине остается только найти свой вариант, который будет подходить и дополнять ее.
Будьте красивыми и стильными!
Источник - avrorra.com - Женские стрижки средней длины