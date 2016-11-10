Популярность отделки фасадов современных домов под здания из классического кирпича обусловлена высокой эстетической ценностью данного материала. Он подходит для частных и коммерческих объектов, а также гармонично интегрируется во многие стили ландшафтного дизайна.

Для реализации данной задачи используют декоративный аналог. Это относительно тонкий облицовочный материал, который не нагружает фундамент. Он предоставляет возможность имитировать кирпичную кладку на домах, возведенных на легких основаниях, без угрозы обвала.

Наиболее значимое преимущество облицовочного материала под кирпич – простота монтажа. Он легко нарезается и подвергается дополнительной обработке для реализации сложных декоративных решений. Легкий монтаж обеспечивают угловые элементы. Они предоставляют возможность имитировать кладку без ущерба теплоизоляционным характеристикам здания. В случае повреждения одного из элементов конструкции во время эксплуатации, его можно заменить, не затрагивая соседние блоки.

Стоит отметить, что декоративный кирпич привлекает владельцев частных домов и квартир. Это обусловлено впечатляющим ассортиментом решений. На рынке представлено множество моделей, различающихся цветовой гаммой, текстурой, фактурой и способом укладки (помимо горизонтального ориентирования доступно расположение элементов под углом 45о). Это открывает широкие возможности по созданию оригинальных дизайнерских решений. Можно комбинировать разные модели, а также создавать узоры с минимальными затратами усилий и средств.

Декоративный кирпич используется для наружной и внутренней отделки. В первом случае он обеспечивает дополнительную защиту фасада и несущих стен помещения от влаги, перепадов температур, прямых солнечных лучей. В квартирах им обрамляют дверные проемы, делают кухонные фартуки и отдельные стены. Данный материал способствует реализации дизайна в стиле лофт.

К числу преимуществ декоративного кирпича относится более доступная стоимость по сравнению с полноразмерным аналогом и натуральным камнем. Использование этого материала обеспечивает экономию на всех этапах строительных работ. При проектировании можно заложить менее дорогой фундамент. Декоративный кирпич удешевит отделку и сократит сроки реализации поставленных задач. Поддержание эстетичного внешнего вида материала сопровождается минимальными расходами.