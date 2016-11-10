Сегодня корреспондент нашего сетевого издания беседует с врачом психиатром-наркологом, психотерапевтом Сергеем Новиковым. Этот человек известен в Интернете, как "доктор Новиков из Рязани", о его работе можно найти массу положительных отзывов на различных форумах, судя по слухам к нему в Рязань едут люди из самых отдаленных уголков России. В основном, эти отзывы касаются помощи больным алкоголизмом. Нам стало интересно чем обусловлена такая популярность и результативность работы врача.

Кор: Сергей Андреевич, Вы занимаетесь только лечением алкоголизма или к Вам обращаются с другими заболеваниями?

СН: Нет, ко мне обращаются люди, страдающие наркоманией, табакокурением, игровой зависимостью, но, безусловно, наиболее часто это пациенты, страдающие зависимостью от алкоголя. Объяснить это можно тем, что алкоголизм наиболее распространенная наркологическая патология в нашей стране. В то же время, хочу отметить, что мне действительно нравится работать именно с людьми, злоупотребляющими алкоголем.

Кор: Я несколько удивлена. Как может нравится работать с алкоголиками? Мне, например, к ним даже подходить не хочется.

СН: это же моя работа. Вам, например, скорее всего нравится брать интервью, так как это ваша работа и вы делаете ее хорошо. Для меня работа с любым пациентом начинается с интервью: у каждого из них своя персональная история жизни, история развития заболевания, история борьбы с ним. Иногда изучаешь пациента, как хороший детектив. К ним очень часто непросто найти подход, болезнь делает их закрытыми, заставляет сопротивляться лечению, пробуешь и так и сяк, не получается, пробуешь новое, а когда получается - "бальзам на душу".

Кор: может быть поэтому, из-за того, что вы заинтересованы в каждом пациенте и находите к каждому индивидуальный подход, Вы и стали в столь молодом возрасте настолько востребованным врачом?

СН: думаю, что этот вопрос лучше адресовать моим пациентам. Я стараюсь не спрашивать почему решили обратиться именно ко мне, просто работаю и всё. Если пришли ко мне, значит так нужно, это их выбор.

Кор: Может быть ваш подход чем-то схож с подходом Бабы Шуры из Абдулино? К ней тоже со всей страны едут люди за излечением. Вы знаете о существовании такого человека?

СН: Конечно же знаю. Но, говорят, она умерла недавно. Я сам не был с ней лично знаком, но от пациентов многое о ней слышал. Если честно, не знаю в чем был ее подход, но говорят, что она была очень добрая и безотказная, может быть поэтому к ней и тянулись люди.

Кор.: На одном из форумов видела сообщение, где Вам приписывают чуть ли не магические способности. Вы экстрасенс?

СН: Ну это вообще чушь какая-то... Я прежде всего врач, а приписывают мне экстрасенсорные способности скорее всего те, кто так же как и вы пытается найти ответы на вопросы, которые находятся за гранью их понимания.

Кор: там женщина писала, что вы как-то пристально вглядывались в глаза её мужа.

СН: А по вашему только экстрасенс может пристально смотреть в глаза? Давайте закроем эту тему.

Кор: Хорошо. Ну тогда почему вы некоторых женщин пускаете к себе в кабинет, а некоторых нет?

СН: И здесь нет никакой экстрасенсорики. Некоторые женщины настолько эмоционально повреждены пьянством своих мужей, что зачастую даже мешают терапевтическому процессу, постоянно врываясь в него, пытаясь командовать. А некоторые наоборот готовы к партнерству в оказании помощи алкоголику так как понимают большое значение их поведения в профилактике срыва.

Кор: то есть вы считаете, что лечить нужно всю семью, а не только алкоголика?

СН: Во многих случаях я в этом просто уверен.

Кор: Пока мы с вами беседуем у вас непрерывно звонит телефон. Это пациенты? Многие пишут, что до Вас практически невозможно дозвониться.

СН: Да, звонков очень много. Просто у меня принцип: я стараюсь не брать трубку, пока работаю с больным. Но зачастую люди этого не понимают и бывают весьма настойчивы... Хотя многим известно, что я работаю только по предварительной записи и только до 16.00, потом дозвониться проще. Еще меня удивляют люди, которые приезжают на приём пораньше. Часто бывает такое, что я прихожу на работу в 8.15, приём начинается в 8.30, а меня уже поджидают те, кто записаны на 12-13.00. Особенно часто это люди из других городов.

Кор: Откуда чаще всего едут?

СН: Из Москвы. Не смотря на то, что я живу и основное время работаю в Рязани, рязанцев на приёме меньше, чем москвичей. Я не знаю с чем это связано.

Кор: А сколько человек в день Вы принимаете?

СН: Стандартный приём - 10 человек, но иногда бывает и больше, правда это для меня не очень просто в эмоциональном, энергетическом плане.

Кор: А как же вы восполняете энергию?

СН: Я люблю работать со студентами. Молодые энергичные веселые ребята - заряжают энергией. Еще у меня есть благотворительный проект: когда получаешь положительную оценку своей благотворительной деятельности - кипишь энергией. Ну и разумеется самый большой источник энергии - моя семья, дети, но, увы, из-за загруженности не всегда получается проводить дома желаемое количество времени.

Кор: Вы трудоголик?

СН: можно и так сказать.

Кор: А что вас привело в благотворительность? Чем занимается ваш фонд?

СН: Мы занимаемся профилактикой наркомании. А подвело меня к созданию благотворительной организации, осознавание того, что зачастую в борьбе с наркоманией мы, как практикующие врачи, оказываемся бессильны. Лучше вкладывать силы, время и деньги в предотвращение заболевания, чем безрезультатно биться, пытаясь вылечить. Увы, профилактическая деятельность в России только зарождается, мы только-только начинаем выстраивать её фундамент, это весьма сложный, но в то же время достаточно интересный и продуктивный процесс. Мне с детства хотелось помогать людям. Мои родители привили мне это стремление, я благодарен им за это. Я считаю, что моя нынешняя лечебная, благотворительная и преподавательская деятельность наилучшим образом помогают мне двигаться к моим жизненным целям.

Вот оказывается какой он - "доктор Новиков из Рязани" - молодой целеустремленный принципиальный человек, но при этом пышащий любовью к своей работе трудоголик. Побольше бы таких!

P.S. Более подробно познакомиться с Сергеем Андреевичем и его работой, Вы можете на сайте

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