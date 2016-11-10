Обстоятельства, при которых требуется быстро продать машину, могут возникнуть у каждого. Разместив объявление в газете или на крупных сайтах, далеко не всегда можно выручить деньги за машину в требуемые сроки – и это может заставить изрядно поволноваться. Если Вы действительно ограничены во времени, стоит задуматься о том, чтобы обратиться в скупку авто.

Современные компании, предлагающие подобную услугу, позволяют реализовать транспортное средство за гарантированно короткий промежуток времени – на это может уйти максимум три дня. Сама процедура проходит примерно в такой последовательности:

обращение в компанию, занимающуюся выкупом автомобилей;

осмотр и диагностика машины экспертами и юристами;

обсуждение конечной цены автомобиля;

заключение договора, оформление документации;

сдача автомобиля и перечисление либо выплата денежных средств.

Сам алгоритм приблизителен, поскольку у каждой фирмы своя специфика работы. Но если Вы обратились в компанию, для которой в приоритете – честность и комфортные для клиентов условия, то Вы можете быть уверены в успехе!

«АВТО-ДИЛЕР77»: быстро, выгодно, с заботой о Вас!

Солидный возраст компании, положительные отзывы, адекватные и прозрачные условия выкупа – автомобилисты, ищущие возможность быстро продать машину, обращают внимание именно на эти нюансы! Можно смело сказать, что «АВТО-ДИЛЕР77» полностью соответствует всем этим критериям: фирма работает с 2005 года, а число благодарных клиентов превысило 5 тысяч. «Основная причина нашей востребованности – искреннее желание помочь, – уверен генеральный директор компании. – Автовладельцы идут на быструю продажу авто под влиянием непростых обстоятельств и знают, что потеряют в цене. Мы делаем все возможное, чтобы уменьшить их потери». И это соответствует действительности, ведь сотрудники «АВТО-ДИЛЕР77»:

Не отказываются дать подробную консультацию даже по телефону – достаточно сообщить лишь основные данные своего авто.

Готовы отправиться на осмотр автомобиля к месту, указанному клиентом.

Используют профессиональные и точные методы диагностики автомобиля.

Дают адекватную оценку транспортному средству – не стараясь занизить сумму выплаты!

Оформляют документы в течение максимум пары часов и передают деньги клиенту сразу же после подписания договоров.

Желаете убедиться в компетентности специалистов компании, а также ознакомиться со всеми услугами, которые предоставляет «АВТО-ДИЛЕР77»? Звоните по телефонам, указанным на сайте avto-diler77.ru или заполните электронную заявку – менеджеры свяжутся с Вами уже через несколько минут!