Процедура узаконивания документов путём проставления штампа называется апостиль. Для каждой страны, требуется свой процесс легализации бумаг. Согласно Гаагской конвенции, страны вступившие в сотрудничество и подписавшие двусторонний договор, могут упростить процедуру оформления легализации документов не проставляя Апостиль. Это правило относится исключительно к тем державам, которые вступили в согласие и подписали Гаагское соглашение. Все остальные, кто не состоит в данном союзе, должны проходить законные процедуры легитимизации своих документов, которые в дальнейшем будут предоставлены в посольство страны назначения, той державы, куда отправляется человек. Что касается Апостиля, то эта процедура выполняется непосредственно на территории того государства, из которого выезжает человек.

В наше время, из-за санкций, отношения между некоторыми странами серьезно испортились, продуктивность работы и сотрудничества стала гораздо менее эффективной. Говоря об отношениях между Россией и Узбекистаном, можно отметить, что здесь, дело обстоит достаточно дружелюбно тепло и продуктивно.

Даже несмотря на то, что политические и экономические события в Узбекистане мало освещены в средствах массовой информации, что конечно же влияет на сознание людей, живущих в данном государстве, многие уверенны, что отношения между державами сохранились на достойном уровне.

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Стоит уделить особое внимание понятию Апостиль, что оно из себя представляет в сознании граждан. Узаконивание бумаг при помощи этого процесса, имеет свойство, всего лишь, закреплять подлинность подписи и печати, которые содержатся в том или ином тексте. Апостиль не подтверждают правильность составления документа, либо его содержание. Процесс получения Апостиля достаточно требовательный, он занимает большое количество времени для посещения различного рода организаций, которые вправе произвести данные действия.

Проставлять штамп Апостиль имеют право:

Минюст Российской Федерации, как в Москве, так и его отделения в областях, краях, регионах

ЗАГСы

Генпрокуратура

Отделы рос архива

Министерство образования РФ

ГИАЦ МВД России.

Каждая отдельная организация выполняет свою функцию и проставляет штамп, в соответствии со своими полномочиями. Например, ГИАЦ МВД РФ, имеет право проставлять штамп Апостиля на справках об отсутствии, либо наличии судимости, Министерство образования Российской Федерации проставляет апостиль диплома, документов, относящихся к учебным процессам и образовательной деятельности.

Апостиль относится к виду упрощенной легализации, так как узаконивание документов бывает двух видов:

Упрощенная легализация Консульская легализация.

Проставление штампа Апостиль является методом, который проще выбрать для легитимизация своего текста. Так как, консульская легализация имеет ряд особенностей, на которые уйдут, не только ваши средства, масса времени и сил, но нет гарантии, что она окажется успешно выполнена самостоятельно.

Что касается актов, которые потребуют проставления штампов для Узбекистана, то здесь, вам необходимо убедиться в двух аспектах:

Читаются ли все надписи, печати, подписи и инициалы достаточно наглядно. Подходит ли ваш документ для данной процедуры.

Согласно общим правилам оплаты госпошлины, за Апостиль взимается сумма в рублях, в размере 2 500 российских рублей. Оплата производится за одну страницу текста, формата отдельного документа.

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