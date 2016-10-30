Японская культура - неисчерпаемый источник вдохновения. Особенно актуальны мотивы страны восходящего солнца в мире дизайна. Традиционное женское кимоно - классика утонченного стиля. Стоимость оригинального костюма в бутиках не всегда доступна модницам. Лучший способ выглядеть оригинально - своими руками создать роскошный наряд, выкройки для которого просты и понятны даже новичку в швейном деле. Лаконичные и элегантные формы смогут не только подчеркнуть женственность, изящность и утонченный вкус. Такое платье универсально и вызывает восхищение окружающих на любом мероприятии.

Пять интересных фактов

Япония - страна с необычным для европейцев наследием, полным таинственных обрядов, традиций и глубоких мыслей. Особая философия восточной культуры не могла не отразиться на модных обычаях японских женщин. Известно несколько необычных фактов, связанных с японским традиционным кимоно:

Интересно, что согласно древним японским традициям, словом "кимоно" называли любую одежду. Только с проникновением японской культуры в европейские и западные страны, за таким платьем закрепились определенные черты, которые сегодня знакомы каждой моднице. Кимоно было позаимствовано японцами у китайского народа. В те далекие времена считалось, что японцы - это варвары, а уклад их жизни полностью диктовался Китаем. Так и произошла историческая интеграция китайского платья в японскую моду. Традиционное кимоно, в отличие от китайского, не имеет ни одной пуговицы, крючка или застежки. Платье фиксируется на фигуре при помощи широкого пояса. Выкройка достаточно проста, представляет собой прямоугольник. Поэтому пошив своими руками оригинального платья понятен даже начинающим рукодельницам. Основная концепция японского женского костюма заключается в эстетике и роскоши цвета, вписанного в лаконичную форму платья. Традиционно наряд не имеет размера, выкройка стандартна, а кимоно подгоняется по фигуре. Кроме этого, пошив необыкновенно роскошного платья с длинным или коротким рукавом практически безотходный.

Особое внимание при пошиве оригинального наряда уделяется декору. Япония - страна ярких красок, утонченности и женственности. Согласно древним традициям, такое платье расшивается или расписывается своими руками. Важен выбор цвета, каждый узор имеет глубокое значение и может многое рассказать о женщине. Выкройка платья стандартна, а декор в виде вышивки, бисера или стеклянных бусин поможет придать наряду нот эксклюзивной роскоши.

Особенности наряда

Японское платье кимоно легко узнать из тысячи других нарядов:

Элегантная лаконичность форм и простой Т-образный крой.

Силуэт с цельнокроеным рукавом, длина которого может варьироваться. Если вы решили пошить наряд без рукавов своими руками, то линия плеча непременно удлиняется, образовывая легкий нахлест.

Подчеркивает фигуру благодаря широкому поясу, расположение которого может выбираться немного выше или по линии талии.

Выбирая ткань для кимоно, следует отдать предпочтение благородным и неэластичным материалам, таким как шелк, атлас с благородным отблеском.

В отличие от многоликой европейской моды, японские традиции несколько сдержаннее и даже скромнее. Тем не менее, девушка в кимоно всегда притягивает взгляды, излучая аристократичность, сдержанность и соблазнительную женственность.

Кимоно - незаменимая вещь в модном гардеробе, классика утонченной женственности. Удачная выкройка- это залог успеха в дизайнерском искусстве. Свободный силуэт платья придаст женским формам изящества, фасон уместен как в повседневности, так и для светских мероприятий.

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