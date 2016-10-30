Японская культура - неисчерпаемый источник вдохновения. Особенно актуальны мотивы страны восходящего солнца в мире дизайна. Традиционное женское кимоно - классика утонченного стиля. Стоимость оригинального костюма в бутиках не всегда доступна модницам. Лучший способ выглядеть оригинально - своими руками создать роскошный наряд, выкройки для которого просты и понятны даже новичку в швейном деле. Лаконичные и элегантные формы смогут не только подчеркнуть женственность, изящность и утонченный вкус. Такое платье универсально и вызывает восхищение окружающих на любом мероприятии.
Япония - страна с необычным для европейцев наследием, полным таинственных обрядов, традиций и глубоких мыслей. Особая философия восточной культуры не могла не отразиться на модных обычаях японских женщин. Известно несколько необычных фактов, связанных с японским традиционным кимоно:
Особое внимание при пошиве оригинального наряда уделяется декору. Япония - страна ярких красок, утонченности и женственности. Согласно древним традициям, такое платье расшивается или расписывается своими руками. Важен выбор цвета, каждый узор имеет глубокое значение и может многое рассказать о женщине. Выкройка платья стандартна, а декор в виде вышивки, бисера или стеклянных бусин поможет придать наряду нот эксклюзивной роскоши.
Японское платье кимоно легко узнать из тысячи других нарядов:
В отличие от многоликой европейской моды, японские традиции несколько сдержаннее и даже скромнее. Тем не менее, девушка в кимоно всегда притягивает взгляды, излучая аристократичность, сдержанность и соблазнительную женственность.
Кимоно - незаменимая вещь в модном гардеробе, классика утонченной женственности. Удачная выкройка- это залог успеха в дизайнерском искусстве. Свободный силуэт платья придаст женским формам изящества, фасон уместен как в повседневности, так и для светских мероприятий.
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