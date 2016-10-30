В последнее время всё больше спортсменов полагаются на гормоны роста — БАДы, которые помогают обрести желаемые формы, увеличивают силовые показатели, выносливость. За выработку соматропина отвечает гипофиз, он особенно активно работает в подростковом возрасте. После того, как «гормональная буря» стихает, количество гормонов снижается, и стимулировать увеличение можно только с помощью специальных препаратов.

Как он действует

Культуристы пьют стимуляторы гормона роста для достижения стабильного роста сухой мышечной массы. При этом одновременно ускоряются процессы восстановления организма — больше не нужно долго расслабляться, чтобы прошло ощущение усталости. Также соматотропин благотворно влияет на суставы, снижает вероятность травматизма, ускоряет белковый синтез, улучшает усвоение стероидов, инсулина. Принимая гормон роста, вы:

Замедляете разрушение мышечных волокон. Уменьшаете жировые отложения. Регулируете расход энергии. Ускоряете восстановление кожных покровов. Повышаете уровень глюкозы в крови. Укрепляете защитные силы. Стимулируете рост опорно-двигательного аппарата в возрасте до 26 лет.

Гормон роста никак не влияет на кости взрослого человека — процесс их формирования давно завершился. Синтезированное вещество действует избирательно, провоцируя рост мышечной массы у всех, кому исполнилось 26 лет.

Гормоны роста продаются в разных формах — это могут быть таблетки или ампулы. Можно выбрать наиболее подходящий способ приёма. При этом принцип работы препарата остаётся одним и тем же. Даже при отсутствии интенсивных тренировок, можно наблюдать значительное уменьшение жировых отложений.

БАД стимулирует выработку новых мышечных волокон, мускулатура становится более плотной, рельефной. При этом его употребление должно быть только частью комплексной программы питания, которая позволит достичь максимальных результатов.

Главное, правильная дозировка

Многие считают, что соматотропин может спровоцировать образование «пивного живота» даже у тех, кто не любит алкоголь. Это верно только на 50%, в остальном — стоит придерживаться дозировки и правил приёма, указанных в инструкции. Бесконтрольное употребление как раз и может спровоцировать активный рост брюшных мышц.

Чтобы добиться одновременного сокращения массовой части жира и увеличения образования мышечных волокон, необходимо:

соблюдать рекомендации и дозировку;

составить программу питания, с учётом интенсивности тренировок.

Дозировку можно уменьшать, но ни в коем случае нельзя увеличивать.

Обращайте внимание на качество

Сегодня спортивное питание продаётся чуть ли ни в каждом фитнесс клубе. Понятно, что заведение не будет портить свою репутацию и продавать плохие БАДы. Однако гарантировать их эффективность тоже сложно. Выбирайте проверенные магазины, которые долгое время находятся на рынке и спортивное питание проверенных брендов.

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