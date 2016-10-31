И хотя о полном восстановлении докризисных объёмов говорить ещё рано, ведущие производители матрасов по итогам трёх кварталов текущего года улучшили свои показатели в сравнении с 2015 годом. Так, компания Промтекс Ориент сумела на 15% поднять объём продаж, выпустив несколько успешных недорогих моделей матрасных блоков нового поколения. Сегодня этот лидер матрасного рынка реализует продукцию в 50 регионах РФ, постоянно расширяя сеть собственных региональных представительств.

Справиться с экономическими трудностями российским матрасным фабрикам помогла грамотно разработанная политика импортозамещения. Ещё до 2014 года многие изготовители заключали долгосрочные контракты на поставку сырья и комплектующих с отечественными компаниями. Поэтому рост курса валюты и известные ограничения в сфере импорта незначительно повлияли на процесс производства и ценообразования. В то время как в других областях цены за два кризисных года поднялись на 70-75%, российские матрасы подорожали, в среднем, на 22-25%. Такой успех определил высокий спрос на изделия отечественного производства, оттеснив дорогостоящие импортные товары на задний план.

Наличие собственного интернет-магазина у производителя сегодня становится необходимым условием для динамичного развития торговли. Именно дистанционная продажа матрасов рассматривается экспертами рынка как самый перспективный сегмент отрасли. Потому что на торговых сайтах покупателю предлагается не только достойный выбор последних моделей, но и серьёзные скидки на самые интересные позиции. Получить заказанный товар можно в течение нескольких дней, а оплата может осуществляться всеми известными методами, начиная от банковских карт и заканчивая электронными деньгами.

Особое внимание уделяется развитию региональных торговых представительств с организацией складов готовой продукции на местах. К наземным офисам и салонам, как правило, прикрепляется интернет-магазин, «заточенный» под продвижение и торговлю в конкретном городе или области. Оптимизация логистических схем – ещё один важный пункт стратегии производителей, желающих успешно конкурировать в этой рыночной нише.

Во время экономических трудностей в этом секторе произошло укрупнение бизнеса и производства, убравшее с рынка небольшие компании, не сумевшие выжить в сложных условиях. Это явление пошло на пользу конечному потребителю, которому сегодня приходится иметь дело с качественной сертифицированной продукцией известных торговых марок.