Казалось бы, на современном рынке недвижимости можно найти любое предложение, которое удовлетворит потребности покупателя в полном объеме. Но практика показывает, что это далеко не так. Удивительно, но больше всего проблем с поиском подходящего жилья испытывают те люди, которые хотели бы приобрести загородный дом. Особенно трудно приходится тем, кто не хотел бы сам плотно сталкиваться с процессом строительства, а предпочитает купить готовый коттедж в централизованно построенном поселке.

Что предлагает Самара?

Нельзя сказать, что дома в Самаре в этом сегменте рынка не продаются. Соответствующие предложения, достойные внимания покупателей, на рынке есть. Но их крайне мало. Специалисты говорят о том, что их вряд ли наберется больше десятка. Один из таких вариантов — коттеджный поселок «Ильинка», который очень активно строится примерно в двадцати километрах от Самары. Данный проект привлекает целевую аудиторию целым рядом факторов. Среди них:

Близость Волги

Продажа готовых к проживанию домов

Полная чистовая отделка

Подключение полного комплекса коммуникаций

Готовая для жизни инфраструктура поселка, включающая в себя общественные пространства и зоны отдыха

Отдельно нужно сказать о транспортной доступности. До поселка очень легко и удобно добираться через Красноглинское и Волжское шоссе. Тем более, они реконструируются в рамках подготовки региона к Чемпионату мира по футболу, который пройдет здесь в 2018 году.

Дополнительные аргументы в пользу Ильинки

Этим списком перечень аргументов, в пользу покупки дома в этом коттеджном поселке не исчерпывается. Девелоперская компания, реализующая данный проект, старается не просто продать людям некоторый набор квадратных метров, а создает на территории, площадью в десятки гектар, уникальный стиль жизни. Специально созданная сервисная компания не только обслуживает поселок и решает коммунальные вопросы, но и занимается организацией досуга для детей местных жителей, а также крупномасштабных праздников. Каждое торжество здесь проходит с таким размахом, что этому могут позавидовать даже жители самого мегаполиса.

Многие жители рекомендуют этот поселок своим близким и друзьям. Так что, совсем скоро здесь действительно сформируется уникальное сообщество, жить в котором будет легко и приятно. Советуем и вам задуматься над тем, чтобы поскорее вступить в этот прекрасный клуб.

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Вставить видео: https://www.youtube.com/watch?v=i44TmNjsaxc