Увековечить память об умершем человеке можно путем установки надгробия с определенной информацией. Эта традиция исходит от зари веков и во многом остается прежней уже тысячи лет. Издавна люди хоронили своих близких в особых местах и устанавливали там памятники. Среди всех культур и традиционных особенностей выделилась особая категория надгробий – из натурального камня. Сегодня профессиональная гранитная мастерская может предложить массу вариантов изделий, форм и конструкций.

Надгробия из натурального камня в гранитной мастерской

Именно из камня делаются наиболее качественные памятники на могилу. Это обусловлено особыми характеристиками данного материала:

прочность;

долговечность;

естественная красота;

стойкость ко всем природным явлениям, осадкам;

целостность.

Гранит выделяется на фоне других камней своим идеальным сочетанием цены и качества. Он служит столетиями, позволяя передавать и хранить память об усопшем. Кроме того, гранит славится своей особой твердостью, что позволяет делать долговечные и четкие гравировки. Ведь очень важно сохранить всю необходимую информацию на памятнике – годы жизни, портрет, эпитафию.

Также сегодня для нанесения изображений на надгробные камни используется фото керамика . Этот метод позволяет перенести на плиту рисунок со всеми его подробностями и цветами. Фотокерамика относится к современным способам, которые осуществляются с помощью инновационных технологий и материалов.

Разновидности памятников

Возможности современных мастерских позволяют создавать шедевры ритуального зодчества – ограничения есть только в средствах и фантазии заказчика. При желании можно заказать надгробие любого типа и формы – обелиск, плиту, скульптуру, крест.

Каждый хочет сделать могилу близкого человека аккуратной и красивой, выразить свое уважение и скорбь. Поэтому зачастую выбираются какие-то особые формы, украшения и детали, позволяющие персонифицировать захоронение и выделить его из общей массы. Именно поэтому сегодня так популярны авторские памятники . Они делаются по индивидуальным эскизам и по желанию заказчика больше не повторяются. Такое надгробие всегда будет легко запомнить и найти среди других, поэтому к могиле будут ходить не только самые близкие, но также знакомые усопшего. Ведь именно для этой цели и служат памятники на кладбищах – продлевать память об умерших людях в сердцах живых.