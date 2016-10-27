Развлечения в Санкт-Петербурге всегда играли особенную роль. С момента основания город был полон разнообразных музеев, галерей, балов и званнных приёмов. Современный Петербург продолжает поддерживать международный уровень развлекательной столицы, ассортимент различных занятий которым позавидуют крупнейшие европейские столицы.

Новые места: детские развлекательные центры, контактные зоопарки, иновационныные спортивные комплексы открываются буквально еженедельно. Огромное количество концертов и других музыкальных мероприятий так же принимает Санкт-петербургские музыкальные комплексы.

Сейчас, используя интернет, найти себе подходящее увлечение не составляет никаких проблем. Хотите записаться в кулинарную школу - пожалуйста, на это уйдет не более 5 минут. Вам нравится лазать по горам? - Без проблем, один из 16 скалодромов примут вас в любом районе города. Даже такими летними видами спорта как пляжный волейбол или серфинг - вы без труда сможете заниматься даже самой снежной и суровой Питерской зимой...

Одним из новых способов поиска городских развлечений и хобби являются тематические порталы. В отличие от общих городских справочников, только интерактивные справочники могут максимально подробно рассказать вам об организации, куда собираетесь идти и показать как она выглядит внутри. Число таких онлайн справочников уже перевалило за два десятка, отличаются они прежде всего лёгкостью предоставления информации и актуальность базы. Один из самых популярных и актуальных развлекательные порталов Петербурга является Портал Могу Себе Позволить или сокращенно МСП. На данном сайте собрано более 5100 развлекательных и образовательных организаций северной Венеции.

Отдельно стоит отметить проходящие выставки в Санкт-Петербурге. Огромное количество выставок, приходящих из Америки или Европы делают свою первую остановку именно в культурной столице России, а только потом едет "покорять" Москву. Выставочных пространств в городе более полусотни: это как и классические выставочные залы эрмитажа или артиллерийского музея, так и хипстерские этажи и люмьер холл.

Театральное искусство Города на Неве, как и выставки тоже стоят "впереди России всей". Несмотря на глобализацию всего мира, театральные представления только набирают большую популярность. На некоторые премьерные спектакли стоимость билетов может начинаться с величины средней зарплаты Петербуржцев. Театральная афиша Петербурга ( здесь http://msp.today/event/theatre/ ) так же постепенно перемещается именно в интернет пространство, делается более мобильной и эффективной для поиска нужных спектаклей. Теперь для покупки билета на концерт ( анонсы и расписание всех концертов кстати тоже можно найти тут: http://msp.today/event/concert/ ) или представление вам не нужно ехать в театральную кассу, собирая все городские пробки - сейчас это займёт у вас 5 минут максимум. В Петербурге уже сейчас 148 театров, и самое замечательное, что появляется вме новые и новые театры с молодыми и современными руководителями.

В завершении можно отметить, что эволюция сектора развлечений и увлечений Петербурга сейчас переживает определенный подъем. Этот сектор сейчас ловит " свои 90е". Могли ли вы представить ещё 10 лет назад, сколько вариантов у вас будет для занятия спортом или изучения иностранных языков. Пока у нашего города нет оющемировых развлекательные точек на карта, как у Сингапура или Орландо, но если какой-то город России этого достигнет - то несомненно это будет Петербург.