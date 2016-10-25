«Mistola Hills»: комфортное жилье в малоэтажном доме

Число людей, выбирающих для постоянного проживания дома, расположенные за пределами городской черты, с каждым годом растет. И причина не только в том, что за городом лучше экологическая обстановка, но и в том, что в пригородах появляется все больше новых интересных жилых проектов. Яркий пример – жилой комплекс «Mistola Hills» от компании «Северный город».

Застройщик входит в структуру холдинга RBI и специализируется на строительстве жилья наиболее востребованного сегмента комфорт. За 23 года работы компания зарекомендовала себя с лучшей стороны: свыше ста реализованных точно в срок проектов, обладающих высоким качеством. «Северный город» не просто строит дома, он создает максимально комфортную среду обитания для жителей каждого своего жилого комплекса.

Желающим приобрести квартиры в малоэтажном доме в Санкт-Петербурге компания «Северный город» предлагает альтернативный вариант: переехать из шумного мегаполиса в комфортный пригород. ЖК «Mistola Hills» находится всего в 7 километрах от КАД, в поселке Мистолово Всеволожского района.

Идеальное место для жизни

«Mistola Hills» представляет собой микрорайон, состоящий из малоэтажных домов, каждый из которых рассчитан на проживание 6-12 семей. На семи улицах расположен 91 дом с квартирами от одной до четырех комнат различного метража и планировок. Работы на объекте уже полностью завершены.

Проект неоднократно становился победителем всевозможных конкурсов.

В этом году он стал площадкой для знакового культурного мероприятия. Именно здесь прошли очередные БеспринцЫпные чтения, направленные на популяризацию литературы в первую очередь среди молодежи. Данный формат пришел на смену некогда популярным литературным вечерам. В ходе него известный артист Константин Хабенский читал короткие юмористические рассказы Александра Цыпкина. Сейчас посмотреть видеозаписи выступления и проголосовать за понравившийся ролик можно на сайте застройщика.

ЖК «Mistola Hills» - это максимально комфортная среда обитания. Дома построены по совместному проекту архитекторов Финляндии и России, поэтому они сочетают в себе скандинавские минимализм и экологичность и русский размах. Особенности проекта:

• Бережное отношение к природе. Строительство велось таким образом, чтобы свести негативное воздействие на окружающую среду к минимуму и органично вписать дома в окружающий ландшафт;

• Наличие паркингов и гостевых автостоянок;

• Полностью благоустроенная территория поселка. Здесь есть места для выгула собак, площадки для пикников, детские игровые и спортивные зоны;

• Инженерные решения, позволяющие минимизировать затраты на коммунальные услуги и при этом получать идеально чистую питьевую воду и поддерживать в квартирах оптимальный микроклимат;

• Наличие собственной инфраструктуры: детского сада, который уже принимает воспитанников, магазинов, кабинета семейного врача.

Для безопасности жильцов территория комплекса огорожена и оснащена системами видеонаблюдения.

Большинство квартир уже продано и заселено, но свободные площади еще есть в наличии.

Подобрать подходящий вариант можно на сайте компании http://mistolahills.sevgorod.ru/, здесь же представлено детальное описание проекта.