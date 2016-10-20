Покупка квартир по ипотеке окружена мифами и заблуждениями. Мнения людей об ипотеке противоречивы. Одни считают ее величайшим злом, другие – самым большим благом. Но если попытаться судить непредвзято, то приходится признать: если вам необходимо приобрести жилье и при этом вы не располагаете «свободной» суммой в размере хотя бы 4 миллионов рублей – то вам придется купить квартиру в ипотеку. А в плюсах и минусах этой операции мы сейчас попробуем разобраться (www.incom.ru/ipoteka/).

Ликбез: как купить квартиру в ипотеку в Москве

Если вы уже поняли, что без заемных средств не обойтись, то как поступить лучше? Идти сразу в банк? Воспользоваться услугами ипотечного брокера? Или на всякий случай обратиться к риэлтору? Как ни парадоксально, успешнее всего с поставленной задачей купить квартиру в ипотеку в Москве справится именно риэлтор. Правда, с некоторой оговоркой: не любой, а имеющий соответствующую квалификацию и большой опыт проведения подобных сделок. Как правило, такие специалисты трудятся в крупных агентствах недвижимости, например компании ИНКОМ-Недвижимость, эксперты которой согласились проконсультировать нас по ипотечному вопросу. Так, они считают, что личное обращение клиента в кредитные организации не очень эффективно. Прежде всего, он один, а банков много, и для того, чтобы хотя бы поверхностно ознакомиться с их требованиями, понадобится много времени и сил. Сориентироваться в потоке полученной информации будет непросто, не говоря уже о выборе оптимального варианта. Поэтому помощь риэлтора, имеющего квалификацию ипотечного брокера, будет поистине неоценимой.

Квартиры в ипотеку в Москве

Дополнительный плюс в пользу обращения в риэлторскую компанию – банки гораздо охотнее принимают «подготовленных» заемщиков. Ведь в этом случае эксперт уже всесторонне изучил финансовые возможности клиента и его пожелания в отношении будущего жилья, при необходимости скорректировав их. И еще: многие крупные банки являются партнерами солидных риэлторских компаний, благодаря чему заемщики могут рассчитывать на ряд преференций, когда покупают квартиры в ипотеку в Москве. Ну а что касается собственно подбора подходящего для клиента варианта и дальнейшего оформления в собственность, то кто же справится с этим лучше грамотного риэлтора? Так что зло или благо ипотечный кредит, каждый решает сам, но если быть объективными, то подчас это единственный способ быстро и эффективно решить квартирный вопрос.

Подготовить материал нам помогли эксперты компании ИНКОМ-Недвижимость - http://www.incom.ru/ipoteka/