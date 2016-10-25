Керамическая плитка – надежный и качественный материал, который не только украсит помещение, но и станет практичным решением. К преимуществам покрытия можно отнести:

простоту в уходе;

устойчивость к внешним повреждениям;

декоративную привлекательность;

невысокую стоимость при солидном эксплуатационном ресурсе.

Напольная плитка Versace – продукция итальянского бренда, она сочетает в себе европейское качество и изысканный декор. Компания уже более 50 лет занимается производством керамических покрытий и за годы успешной работы создала по-настоящему уникальный продукт, который отвечает современным стандартам качества и соответствует модным тенденциям.

Размер

Выбор размера плитки зависит от помещения. Крупные модули выигрышно смотрятся в комнатах большой площади, в кухне и ванной комнате стоит использовать секции средней величины. В коллекции Versace представлены элементы разных габаритных размеров, это позволяет использовать покрытие как для больших пространств, так и для маленьких комнат.

Форма

Бренд выпускает классическую плитку квадратной формы, которая может быть уложена стандартным способом или по диагонали. Плитка удлиненной формы с успехом используется в узких помещениях. Также ее часто комбинируют с классической квадратной формой, располагая по периметру и создавая эффектный контрастный рисунок. Выбор геометрии плитки во многом зависит от особенностей комнаты. Форма и грамотная укладка позволяют визуально расширить пространство, компенсировать недостатки, сделать его более гармоничным.

Фактура

Ее выбор будет определяться функциональным предназначением поверхности. Так для комнат с высокой влажностью, особенно для ванных комнат, рекомендуется плитка с матовой или фактурной поверхностью. Такая фактура обеспечивает менее скользкий пол, а значит и менее травматичный. Для кухонь производитель рекомендует коллекции с гладкой поверхностью, это облегчает уход и позволяет плитке всегда выглядеть ухоженной и красивой.

В комнатах с большим количеством света выигрышно будет смотреться светлая плитка с глянцевым покрытием. Отражая свет, она будет делать помещение более нарядным и уютным.

Декор

Ассортимент Versace представлен несколькими коллекциями, где можно найти базовые модули, выполненные в нескольких размерах и схожих цветовых гаммах, бордюры для оформления, декоративные элементы для расстановки акцентов. В рамках одной коллекции соблюдается цветовая гамма, текстура поверхностей и отдельные элементы перекликаются между собой. Все это позволяет создать свой уникальный и неповторимый интерьер.

Цветовое решение

Данный параметр стоит выбирать, ориентируясь на вид и степень освещенности помещения. Если превалирует естественный свет, выбранную плитку стоит рассмотреть поближе именно при таком освещении. Искусственные лучи трансформируют цветовую гамму и оттенок, что обязательно следует учитывать при выборе керамической плитки, особенно для помещений с небольшой инсоляцией.