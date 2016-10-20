Анапа - популярный всесезонный курорт, расположенный на черноморском побережье. Туристы со всей страны желают посетить этот райский уголок.

Здесь всё словно создано для семейных пар:

• чистые песчаные пляжи протяжённостью до 40 км;

• галечное побережье длиной 10 км - оптимальный выбор для взрослых "отпускников";

• целебный, наполовину речной песок, обогащённый кварцем;

• прозрачная морская вода, прогревающаяся летом вплоть до 25 °C;

• плавное увеличение глубины при заходе в море.

Где остановиться?

Развитость инфраструктуры позволяет без труда решить эту задачу. Сегодня номерной фонд Анапы стремительно растет, успевая подстраиваться под запросы туристов, которые желают с каждым сезоном все большего. Разумеется, вместе с качеством сервиса подросли и цены. Проживание в солидных гостиницах 4 звезды за сутки обойдется примерно 5000 рублей. Анапа располагает заведениями, где стоимость этой услуги равна всего 1000 рублей.

Вниманию путешественников предлагается несколько вариантов размещения:

• отели, предлагающие постояльцам комфортабельные условия проживания, возможность посещения тренажёрных залов, СПА-салонов, ресторанов. Это вариант для приезжих, не желающих тратить драгоценное время на решение бытовых проблем;

• пользуются популярностью номера в частных мини-гостиницах - идеальный выбор для гостей курорта, желающих сэкономить и не потерять в комфорте. Вы сможете обеспечить своим близким условия отдыха, максимально приближенные к домашним.

Разумеется, самыми лучшими считаются отели 4 и 5. Большинство из них работает по принципу все включено.

Нужно сказать, что многие пансионаты в городе работают круглый год. Уровень сервиса современных заведений довольно высок, в отличие от частного сектора. Самыми популярными среди туристов являются: «Анапа», «Ди луч», «Надежда», БФО, здесь можно получить медуслуги касательно широкого профиля заболеваний.

Ривьера клуб & спа 4* - один из лучших отелей, который, несмотря на высокие цены, всегда пользуется спросом туристов с разных уголков страны.

Самые недорогие гостиницы - «Дельфин» и «Юбилейный», при этом здесь есть свои пляжи, довольно развитая инфраструктура. Время заселения/выселения в каждом заведении разнятся, этот момент стоит уточнить заранее.

Какие документы могут понадобиться при заселении? Обязательно возьмите с собой:

• паспорт;

• если планируется поездка с ребенком до 14 лет, то понадобится его свидетельство о рождении;

• страховку или полис ОМС.

Как правило, большинство заведений не принимают гостей с домашними животными.

Предварительно стоит узнать, какие услуги оказываются бесплатно, а за какие нужно доплачивать отдельно.

Чтобы ваш отдых начался и прошел беззаботно, закажите трансфер, заранее забронируйте номер. Это избавит вас от многих хлопот и переплат. Некоторые гостиницы предлагают хорошие скидки при раннем резерве.

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