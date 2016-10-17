"Золотая подкова" — относительно новая бинго-лотерея, которая быстро завоевала своих почитателей. Эта лотерея отличается уникальностью, которая связана как с процессом, так и с выигрышами. Каждая лотерея длится до 87-го хода, а это значит, что число победителей и сумма призового фонда действительно впечатляют.

Зайдя на данный сайт stoloto.ru, вы сами можете убедиться, что она во многом повторяет легендарное Русское лото. Собственно, сайт служит неким агрегатором всех государственных лотерей, позволяющий сыграть в каждую из них.

Итак, правила лотереи «Золотая подкова» - билет лотереи состоит из двух игровых полей, каждое из которых располагает 15 числами, при этом может встречаться любое от 1 до 90. Побеждают те участники, в билетах которых раньше всех совпали 5 чисел по горизонтали, 15 чисел в любом месте билета или все 30 чисел. По окончании лотереи в лототроне остаются всего лишь 3 шара, что выгодно отличает её от аналогов. В том же Русском лото такого количества победителей просто не может быть. Каждый тираж лотереи предусматривает солидные денежные выплаты.

Приз дебютного тура равен 100 тыс. рублям, тогда как приз второго тура составляет в 2,5 раза больше, после третьего тура вы можете выиграть вовсе 1,5 млн рублей. А участник, зачеркнувший 5 чисел любой горизонтальной строчки уже через пять ходов может рассчитывать на джек-пот. Следить за розыгрышем призов можно в прямом эфире на телеканале НТВ. Соответствующая программа идет утром в воскресенье и называется "Русское лото плюс". Что касается лотерейных билетов, то их можно приобрести в лотерейных киосках (как правило, они продаются во всех, но заранее спросите у продавца), на официальном сайте лотереи, на stoloto.ru, а также в некоторых букмекерских конторах.

Для успешного участия в лотерии в режиме онлайн, на сайте, нужно пройти незатейливую процедуру регистрации, занимает она считанное время. При этом вы можете зарегистрироваться посредством социальной сети. Обратите внимание на то, что билеты нужно покупать до субботы, пять вечера этого дня является крайним сроком. Стоит отметить, что многие розничные точки выплачивают сумму, не превышающую 2 тыс. рублей. Поэтому, если вы желаете получить более солидный приз, нужно обратиться к официальному представительству "Золотой подковы". Результаты лотерии можно увидеть на сайте stoloto.ru, они становятся доступными через десять дней после тиража. Если вы далеки от компьютера, всегда можно сыграть, используя смс. Для этого существует короткий номер, содержащий четыре девятки.