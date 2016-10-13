Видеоигра – безжизненная, мертвая и линейная. Набор единиц и нулей. Но это точно не о трилогии «S.T.A.L.K.E.R.». Зона отчуждения сформировалась единожды, но ведет себя постоянно по-разному. Более атмосферную игру сложно найти. «Сталкер» – это история в каждом персонаже. Кто-то вызывает доверие, а от кого-то воротит при первом же виде. Игра «Сталкер» – целая вселенная от украинской компании GSC Game World. На нее имеется множество модов, и в том числе новый сталкер онлайн .

Первая часть, S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, была выпущена еще в 2007 году. Сюжет строился на одном задании «Найти и убить Стрелка». На первый взгляд примитивная миссия, но в тоже время она является эпицентром всей вымышленной вселенной. Вы начинаете на локации «Кордон», у торговца Сидоровича, а заканчиваете в саркофаге ЧАЭС. Путь лежит через множество подземелий, три лаборатории и 17 локаций.История версий

Сталкер: чистое небо – это приквел к первой части. Сюжет аналогичный, вы гонитесь за Стрелком через 12 локаций, берете по пути второстепенные квесты, зарабатываете деньги, обновляете броню и оружие, собираете артефакты и воюете с группировками. Интересно то, что конец второй части – это начало первой. Отличие от первой заключается в том, что добавлены новые локации, группировки, переработан движок X-ray, добавлена поддержка DirectX 10 и много остального. Интересный сайт по серии игр Сталкер - stalker-game . На нем есть множество полезной информации.

Также была выпущена мобильная версия игры, которая является аддоном к первой части. Но самое важное то, что все вышеупомянутые части не могу считаться полноценными. Это значит, что в классическом понимании вторая часть игры так и не вышла, хотя о ней ходило очень много слухов.S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти – это послесловия к первой части. После отключения Выжигателя Мозгов многие сталкеры отправились к центру зоны. Правительством Украины было принято решение о проведении операции «Фарватер», целью которой было взятие под контроль ЧАЭС. Были отправлены вертолеты для составления карты аномалий, но они потерпели крушение. На расследование отправляется майор СБУ, который должен выяснить, что же случилось с вертолетами и почему. В третьей части локаций меньше, но они гигантские: Припять, пару подземелий, Скадовск и Юпитер.

Игровой процесс

Игровой процесс в каждой из версий игры примерно одинаковый. Вам дается полная свобода действий: можете выполнять задания, искать артефакты, искоренять отрицательно настроенные к вам группировки или наоборот налаживать отношения с ними (последнее доступно только в версиях Зов Припяти и Чистое небо).

Помимо этого есть основная сюжетная линия, по которой вам следует идти, чтобы узнать больше информации о мире зоны и вашем персонаже.

На пределах зоны вы можете встретить NPC, которые отрицательно, положительно и нейтрально относятся к вам. Самый простой способ понять отношение – навести курсор на персонажа, и в зависимости от окраса перекрестия курсора вы поймете, как к вам относятся.

Также есть группировки, которые порой воюют друг с другом. Тени Чернобыля – самая скудная на группировки версия игры. Вы можете встретить: бандитов (которые всегда настроены отрицательно), монолитовцев (тоже враги), ученых, военных и сталкеров. Также есть враждующие группировки Свобода и Долг. Каждая живет по собственной идеологии, поэтому, если вы вступите в одну из них, то вторая будет для вас врагом. В S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо добавили ренегатов – группировку, которая мешает проводить исследования «чистому небу». Также в этой и последующей версиях игры бандиты могут быть нейтральными, также как и военные.

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Кровососо – существо, которое раньше было человеком, но из-за мутации превратилось в монстра. Может становиться невидимым;Помимо НПС есть ряд монстров, которые готовы разорвать игрока на части при первой же возможности. В первой части вы можете встретить:

Контролера – монстр, который может управлять вашим сознанием. Очень опасное существо, особенно на открытой местности;

Снорк – ручные существа с противогазами на лице, которые утратили зрение и ориентируются по обонянию и звуку. Передвигаются на четвереньках и чаще всего в стаях;

Слепой пес – собачка, которая редко проявляет интерес к вам. Опасность в том, что они сбиваются в группы.

Плоть – мутировавший кабан;

Кабан – просто свинка, которая не представляет особой опасности.

Псевгогиигант – непонятная масса, имеющая огромное количество здоровья и передвигающаяся на 2 конечностях.

Стоит отметить, что атмосфера игры настолько продумана, что вы можете встретить группы НПС, которые сидят у костра, пьют водку, травят байки и анекдоты, а завидев врага кидаются на него.

В итоге игру можно назвать очень атмосферной, а в связи с тем, что многие локации схожи с реальными местами на территории стран СНГ, трилогия игры «Сталкер» для многих геймеров стала просто родной.