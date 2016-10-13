Не всегда целесообразно покупать снаряжение для активного отдыха, лучший вариант – взять его на прокат.

Если вы запланировали сплав по реке, то для таких целей вам понадобятся байдарки туристические. Как правило, на рынке на них установлены высокие цены. Такие покупки не всегда "по карману". Но решить эту проблему поможет компания Хатанга, предоставляющая байдарки напрокат. В числе наших предложений есть любое туристическое снаряжение, которое включает складную мебель, тенты, палатки, гамаки. Вам не нужно заниматься туристическими закупками, так как то, что вам нужно, есть у нас.

Высокое качество байдарок хатанга

Сплав по реке – это настоящее приключение, которое дарит прилив сил и энергии. Вы только представьте: перед вами река, брызги и захватывающий пейзаж. Наша компания предоставляет возможность окунуться в такую атмосферу. Прокат байдарок хатанга позволит вам забыть про бытовые тяготы и поплыть навстречу реке. Такие байдарки известны своими универсальными характеристиками, поэтому подойдут для сплава по бурным или спокойным рекам. Собирается лодка за несколько минут. Высокую популярность она получила, благодаря своим отличным ходовым свойствам, курсовой устойчивости и прочности.

Байдарка хатанга в аренду – это отличная возможность получить компактную лодку небольшого размера, которая легко помещается в багажнике авто.

Мы предлагаем еще байдарки хатанга 3, сочетающие основные характеристики надувных и каркасных лодок. Они трехместные, могут быть использованы для охоты, рыбалки или сплава. Байдарка очень прочная, так как оснащена вставными штевнями. Ее плоское надувное днище позволяет обеспечить высокую маневренность и проходимость препятствий. В комплекте с байдаркой есть весла и спасательные жилеты.

Выгодный прокат туристического снаряжения

Наша компания не только предоставляет прокат байдарок хатанга в Минске, но и организует сплавы. У нас работают опытные специалисты, которые проведут краткий инструктаж. Мы против неразумного экстрима, поэтому обеспечиваем нашим клиентам высокую безопасность. Самое главное, что, арендовав байдарку и сплавившись по реке, вы сможете насладиться уютной атмосферой у костра. Вам не придется брать с собой продукты, так как мы организуем еще и отличный ужин!

Если вас заинтересовало наше предложение, и вы хотите отдохнуть у нас, заходите на наш сайт http://xatanga.by/. Тут вы сможете получить подробную информацию относительно наших услуг проката и организации сплава.